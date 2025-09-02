台南災後石綿廢棄物清運完成 17區清出逾8千噸
颱風豪雨重創台南，災後重整持續中；清運石綿廢棄物，台南市政府今天宣布完成階段性任務，17個行政區共清出逾8000噸，相當過往1年清運量的2.5倍。
南市府環保局今天指出，7月颱風丹娜絲過後，市府以「每日每區逐里清運」方式加強石綿廢棄物清理，昨天完成階段性任務，溪北16區及安南區共285里，清出逾8000公噸，這些行政區至少完成一輪清運作業。
環保局表示，風災初期，清運作業多依民眾通報登記名單進行，但因屋頂多數尚未拆除，平均每天僅清出41公噸，效果有限，之後改由里長協助帶路，清運量提升至每天平均242公噸，採取「每日每區逐里清運」後，每天平均再提高至448公噸。
環保局提醒，申請石綿廢棄物清運，清理過程須做好個人防護，將石綿妥善分類、綑紮，確保健康安全。
