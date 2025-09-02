注意！台南市受災店家1萬慰助金 9月底前申請可速發

台南市因丹娜絲颱風及728豪雨受災的商家，可申請每戶1萬元慰助金。市府自8月11日啟動受理作業，各區公所受理至9月30日截止，之後僅剩民治、永華市政中心設櫃檯接受親送或郵寄申請。

經發局說明，本次補助對象為具稅籍登記的商業店家，若因災害造成鐵捲門、招牌或展示架等生財器具毀損，即可提出申請，需檢附申請表、受災照片或證明、負責人身分證影本、存摺封面等文件。

市府指出，慰助金由中央補助，但審查及核撥將加快，讓店家盡快取得資源。不過10月以後才送件者，將集中批次審查，撥款時程會延長。

經發局長張婷媛表示，店家復原攸關生計與地方經濟，市府已積極爭取中央支持並簡化流程，呼籲業者及早完成申請，確保慰助金盡速入帳。