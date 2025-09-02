快訊

傳黃仁勳快閃來台代川普施壓傳話？台積電澄清了

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

注意！台南市受災店家1萬慰助金 9月底前申請可速發

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局呼籲尚未申請慰助金的受災店家留意時程，盡速在9月底前提出申。圖／台南市經發局提供
台南市經發局呼籲尚未申請慰助金的受災店家留意時程，盡速在9月底前提出申。圖／台南市經發局提供

台南市因丹娜絲颱風及728豪雨受災的商家，可申請每戶1萬元慰助金。市府自8月11日啟動受理作業，各區公所受理至9月30日截止，之後僅剩民治、永華市政中心設櫃檯接受親送或郵寄申請。

經發局說明，本次補助對象為具稅籍登記的商業店家，若因災害造成鐵捲門、招牌或展示架等生財器具毀損，即可提出申請，需檢附申請表、受災照片或證明、負責人身分證影本、存摺封面等文件。

市府指出，慰助金由中央補助，但審查及核撥將加快，讓店家盡快取得資源。不過10月以後才送件者，將集中批次審查，撥款時程會延長。

經發局長張婷媛表示，店家復原攸關生計與地方經濟，市府已積極爭取中央支持並簡化流程，呼籲業者及早完成申請，確保慰助金盡速入帳。

櫃檯 身分證 丹娜絲颱風

延伸閱讀

嘉義旅外企業家回饋鄉里 助弱勢兒少追夢、災民重建家園

台南災區屋頂全修成「鐵皮」？市府：3種材質美輪美奐

有分身術？台南出現1人以5、6處不同地址重複申請慰助金

賴清德肯定台南市府災後復原工作 黃偉哲：慰助金已核撥8成

相關新聞

注意！台南市受災店家1萬慰助金 9月底前申請可速發

台南市因丹娜絲颱風及728豪雨受災的商家，可申請每戶1萬元慰助金。市府自8月11日啟動受理作業，各區公所受理至9月30日...

落實綜合治水守護酪農產業 林俊憲：做好公共建設迎戰關稅

今年7月初丹娜絲颱風及8月初強降雨，造成台南農畜與養殖產業損失，其中畜牧業損失上千萬。立委林俊憲表示，主要的損壞來自風災...

台南綠營助風災弱勢戶 媒合20戶捐助家電

丹娜絲颱風重創台南，不少房屋受損，民進黨台南市黨部關心弱勢，媒合各界善心捐助家電，協助弱勢家戶回復日常生活。市黨部主委郭...

南市災後清運8千噸石綿瓦 2個月做全年總量2.5倍

丹娜絲颱風重創台南，許多屋頂被吹掀，石棉瓦掉滿地，或是拆除石棉瓦屋頂的健康問題，南市府以「每日每區逐里清運」的方式清理，...

向賴總統請命無用古坑多名職員為勘災受傷 鄉長嗆：農業部自己下來看

受今年七月丹娜絲颱風、西南氣流影響，雲林縣古坑鄉通報災損比數高達1.3萬筆，縣府、鄉公所多次向農業部，甚至向賴清德總統爭...

社會最堅強後盾 丹娜絲風災台南逾2萬人次志工投入救援

全國志願服務聯繫會報」一連兩天在台南福爾摩沙遊艇酒店登場，吸引全國各縣市政府志工業務承辦人員及績優民間單位近160人與會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。