社會最堅強後盾 丹娜絲風災台南逾2萬人次志工投入救援

全國志願服務聯繫會報」一連兩天在台南福爾摩沙遊艇酒店登場，吸引全國各縣市政府志工業務承辦人員及績優民間單位近160人與會。此次會報由台南市政府社會局與衛生福利部合辦，會中針對志願服務在高齡社會、制度永續等議題進行討論，盼凝聚共識，作為未來政策推展方向。

台南市長黃偉哲表示，今年由台南承辦全國會報，能讓各地推廣志願服務的精英齊聚一堂，深具意義。透過兩天一夜的研討與交流，中央與地方能搭建更緊密的合作橋梁，並針對志願服務如何在高齡社會中發揮角色，及制度如何長久推動，形成具體方向。

衛福部社會救助及社工司長蘇昭如指出，志工是社會不可或缺的正向力量，「在需要幫助的角落，總能看見志工的身影」，她感謝台南市政府大力支持此次會議，也讚許台南志工展現的人情味與活力，讓人深受感動。