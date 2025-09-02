社會最堅強後盾 丹娜絲風災台南逾2萬人次志工投入救援

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲致贈台南伴手禮給衛福部社會救助及社工司長蘇昭如。圖／台南市社會局提供

全國志願服務聯繫會報」一連兩天在台南福爾摩沙遊艇酒店登場，吸引全國各縣市政府志工業務承辦人員及績優民間單位近160人與會。此次會報由台南市政府社會局與衛生福利部合辦，會中針對志願服務在高齡社會、制度永續等議題進行討論，盼凝聚共識，作為未來政策推展方向。

台南市長黃偉哲表示，今年由台南承辦全國會報，能讓各地推廣志願服務的精英齊聚一堂，深具意義。透過兩天一夜的研討與交流，中央與地方能搭建更緊密的合作橋梁，並針對志願服務如何在高齡社會中發揮角色，及制度如何長久推動，形成具體方向。

衛福部社會救助及社工司長蘇昭如指出，志工是社會不可或缺的正向力量，「在需要幫助的角落，總能看見志工的身影」，她感謝台南市政府大力支持此次會議，也讚許台南志工展現的人情味與活力，讓人深受感動。

社會局長郭乃文提到，志工是公部門最可靠的夥伴，也是重大災害中的重要救援隊友。以丹娜絲風災為例，台南市啟動「災後重建志工招募平台」，共動員志工2萬0448人次投入環境清理、訪查弱勢、協助災害申請及收容安置等服務，展現無私奉獻的精神。此次會報並安排參訪慈濟基金會安平聯絡處，交流防救災經驗，期盼各地與會者將所得啟發帶回服務現場。

