打造友善校園 開學第2天台南出手「停！聽！看！」

開學第1周是友善校園周，南市府副秘書長徐健麟今代表市長至大光國小參加友善校園宣導活動，共同宣誓此次友善校園的主軸議題「停！聽！看！一起『調』出『和』諧的友善校園！」，展現各單位及學校齊心締造友善校園環境的信心。

友善校園周宣導活動，由大光國小太極扇、太極劍表演開場，接著是大光國小戰鼓隊出場，由徐健麟、教育局局長鄭新輝、教育部南市聯絡處督導鄭坤鑫、大光國小校長周生民及現場師生，一起透過大光鳴戰鼓，共同宣誓。

徐健麟說，友善校園週宣導活動以「停！聽！看！一起『調』出『和』諧的友善校園！」為主題，呼應教育部2024年修正「校園霸凌防制準則」新增的「調和制度」，將「輔導先行」理念融入霸凌事件處理程序。透過「停止傷害、聽見需求、看見希望」，以更具教育意涵的方式深化學生對友善人際互動的認知，強化求助意識與能力，共同營造尊重、關懷、安全與健康的學習環境。

鄭新輝指出，在網路普及的時代，數位霸凌及網路性別暴力問題日益嚴重，校園霸凌防制已是教育工作的重點。提醒師生，無論是言語、關係、肢體或網路霸凌都是不當的行為，都已觸犯法律。希望藉由建立正確的網路使用觀念，共同營造友善安全的校園環境。

南市聯絡處督導鄭坤鑫表示，除了校園霸凌防制外，還有「強化校園自殺防治工作」、「防制學生藥物濫用」及「瞭解與尊重身心障礙者」等重點議題，都與霸凌防制息息相關。唯有透過親師生攜手合作，學習尊重、關懷、同理與包容，才能有效防制校園霸凌，營造真正和諧安全的學習環境。