快訊

傳黃仁勳快閃來台代川普施壓傳話？台積電澄清了

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

聽新聞
0:00 / 0:00

打造友善校園 開學第2天台南出手「停！聽！看！」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
開學第1周是友善校園周，南市府副秘書長徐健麟今代表市長黃偉哲至大光國小參加友善校園宣導活動。記者鄭惠仁／攝影
開學第1周是友善校園周，南市府副秘書長徐健麟今代表市長黃偉哲至大光國小參加友善校園宣導活動。記者鄭惠仁／攝影

開學第1周是友善校園周，南市府副秘書長徐健麟今代表市長至大光國小參加友善校園宣導活動，共同宣誓此次友善校園的主軸議題「停！聽！看！一起『調』出『和』諧的友善校園！」，展現各單位及學校齊心締造友善校園環境的信心。

友善校園周宣導活動，由大光國小太極扇、太極劍表演開場，接著是大光國小戰鼓隊出場，由徐健麟、教育局局長鄭新輝、教育部南市聯絡處督導鄭坤鑫、大光國小校長周生民及現場師生，一起透過大光鳴戰鼓，共同宣誓。

徐健麟說，友善校園週宣導活動以「停！聽！看！一起『調』出『和』諧的友善校園！」為主題，呼應教育部2024年修正「校園霸凌防制準則」新增的「調和制度」，將「輔導先行」理念融入霸凌事件處理程序。透過「停止傷害、聽見需求、看見希望」，以更具教育意涵的方式深化學生對友善人際互動的認知，強化求助意識與能力，共同營造尊重、關懷、安全與健康的學習環境。

鄭新輝指出，在網路普及的時代，數位霸凌及網路性別暴力問題日益嚴重，校園霸凌防制已是教育工作的重點。提醒師生，無論是言語、關係、肢體或網路霸凌都是不當的行為，都已觸犯法律。希望藉由建立正確的網路使用觀念，共同營造友善安全的校園環境。

南市聯絡處督導鄭坤鑫表示，除了校園霸凌防制外，還有「強化校園自殺防治工作」、「防制學生藥物濫用」及「瞭解與尊重身心障礙者」等重點議題，都與霸凌防制息息相關。唯有透過親師生攜手合作，學習尊重、關懷、同理與包容，才能有效防制校園霸凌，營造真正和諧安全的學習環境。

教育局也提醒，在面對網路霸凌及數位性別暴力時，透過「停止」霸凌行為、「聽見」受害者聲音、「看見」問題徵兆，並由學校及家長攜手運用調和機制化解衝突，防制各種形式的校園霸凌，共同營造和諧友善的學習環境。

開學第1周是友善校園周，南市府副秘書長徐健麟今代表市長黃偉哲至大光國小參加友善校園宣導活動。記者鄭惠仁／攝影
開學第1周是友善校園周，南市府副秘書長徐健麟今代表市長黃偉哲至大光國小參加友善校園宣導活動。記者鄭惠仁／攝影

校園 教育局 網路霸凌

延伸閱讀

黃偉哲喜迎學生平安上學 永康國小用「得來速」紓解上下學壅塞

全國終身學習楷模莊文模「5次高普考」通過 找到學習快樂會更愛學習

台南通學步道再進化 家長：接送小孩已如日常療癒

提供客製化學習路徑讓每堂課都有學習 台南這群老師做到了

相關新聞

注意！台南市受災店家1萬慰助金 9月底前申請可速發

台南市因丹娜絲颱風及728豪雨受災的商家，可申請每戶1萬元慰助金。市府自8月11日啟動受理作業，各區公所受理至9月30日...

落實綜合治水守護酪農產業 林俊憲：做好公共建設迎戰關稅

今年7月初丹娜絲颱風及8月初強降雨，造成台南農畜與養殖產業損失，其中畜牧業損失上千萬。立委林俊憲表示，主要的損壞來自風災...

台南綠營助風災弱勢戶 媒合20戶捐助家電

丹娜絲颱風重創台南，不少房屋受損，民進黨台南市黨部關心弱勢，媒合各界善心捐助家電，協助弱勢家戶回復日常生活。市黨部主委郭...

南市災後清運8千噸石綿瓦 2個月做全年總量2.5倍

丹娜絲颱風重創台南，許多屋頂被吹掀，石棉瓦掉滿地，或是拆除石棉瓦屋頂的健康問題，南市府以「每日每區逐里清運」的方式清理，...

向賴總統請命無用古坑多名職員為勘災受傷 鄉長嗆：農業部自己下來看

受今年七月丹娜絲颱風、西南氣流影響，雲林縣古坑鄉通報災損比數高達1.3萬筆，縣府、鄉公所多次向農業部，甚至向賴清德總統爭...

社會最堅強後盾 丹娜絲風災台南逾2萬人次志工投入救援

全國志願服務聯繫會報」一連兩天在台南福爾摩沙遊艇酒店登場，吸引全國各縣市政府志工業務承辦人員及績優民間單位近160人與會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。