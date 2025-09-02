台南菜市鴨、夜奇鴨爆紅 民眾敲碗盼量產 市場處回應了

台南市市場處吉祥物「菜市鴨」與「夜奇鴨」造型可愛逗趣，不僅成為夜市活動的超人氣嘉賓，也讓周邊商品詢問度爆表。市場處表示已在辦理商標註冊，計畫與廠商合作生產「菜市鴨」與「夜奇鴨」周邊商品，最快年底或明年初就可上市，滿足民眾收藏需求。

市長黃偉哲日前與「夜奇鴨」一同現身大東夜市，與民眾玩投籃、丟沙包，還親手買夜市小吃，現場並發送限量50元夜市券，人氣爆棚，引來民眾爭相合影。黃偉哲強調，台南夜市兼具傳統氛圍與多元飲食文化，市府會持續輔導攤商，引入現代化經營與品牌行銷，推動智慧化、永續發展。

市場處表示，現場與「夜奇鴨」或充氣偶合影，上傳至社群平台，並至台南市市場處臉書「台南市市場巡禮」按讚，即可獲得吉祥物周邊商品抽獎資格及限量夜市銅板抵用券。此外，參加夜市小遊戲的民眾，也有機會將「夜奇鴨」周邊商品帶回家。

經發局長張婷媛表示，雖然暑假已經結束，「夜奇鴨」還是會持續走訪台南各大夜市舉辦趣味活動，同時也將推出全新周邊商品，讓喜愛「夜奇鴨」的市民朋友能夠收藏留念。

台南市市場處代理處長林士群表示，市場處將在活動最終場抽出限量「夜奇鴨頸枕」的幸運得主，也請大家隨時關注台南市市場處臉書「台南市市場巡禮」，掌握第一手活動訊息。

另人氣吉祥物「菜市鴨」杯套先前因西市場重啟而限量推出，因「只送不賣」民眾直呼「看得到卻買不到」。市長黃偉哲在社群平台宣布「只送不賣」，完成追蹤按讚留言就有機會把「菜奇鴨」杯套帶回家，短時間內湧入近萬人留言。留言五花八門，有人要帶鴨環遊世界、進台積電上班、當招財鴨等。

因菜市鴨太紅，傳出有人冒用台南市場處名義，在社群平台販售「菜市鴨」杯袋，市場處嚴正澄清該平台並非官方設立，已著手蒐證並保留法律追訴權，提醒民眾勿受騙。

不少市民呼籲市府應開放預購，不僅能掌握產量與成本，還能降低詐騙風險，進一步提升台南市場品牌價值。