台版迪士尼 歐樂沃築夢城堡試營運人氣爆紅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點,每天湧入大量人潮,不僅帶動觀光,也掀起外溢效應。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應。記者魯永明／攝影

有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起一連串外溢效應，從停車場、攤販經濟到地方產業發展，全都受到明顯影響。

由於城堡本身停車空間有限，假日遊客車潮湧入，鄰近私人土地紛紛闢建臨時停車場，每輛車收費100元，仍然幾乎車位爆滿。除停車需求外，城堡周邊也迅速形成「觀光市集」，攤販聚集販售各式伴手禮、農產品與在地小吃，遊客拍照打卡順便消費，讓地方經濟活絡起來。居民表示，城堡帶來觀光效益，讓原本靜謐的小鎮呈現熱鬧景象。

巧克力觀光工廠主題的城堡內部也因遊客互動，衍生出新現象。巧克力造型大樹旁伴手禮區水池，近期有不少遊客投擲銅板，將其當作「許願池」，雖非業者原始規畫，但也反映遊客參與的熱情。園方表示，將公告勸導避免誤解，同時思考如何妥善引導遊客行為。

龐大人潮雖然帶來商機，但也讓業者評估人流管控，避免過度擁擠影響旅遊品質；同時計畫增設定時導覽解說，提供文化內涵與建築故事，推廣深度旅遊，讓遊客不只停留在拍照打卡，而能更認識城堡本身。目前築夢城堡仍處試營運階段，4樓餐廳尚未完工，待正式啟用後才會開幕。園方強調，對於餐飲服務、人流安排與設施規畫，將持續「滾動式檢討」，改善遊客體驗。

大林鎮大埔美產業園區歐樂沃築夢城堡新加入，共有3座觀光工廠城堡，試營運的歐樂沃築夢城堡爆紅效應，展現觀光帶動地方經濟的力量，隨著人潮湧入，如何在觀光發展與生活品質間取得平衡，妥善管理停車、攤販與環境維護，將是未來必須正視的重要課題。

有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，伴手禮區的水池，近期有不少遊客投擲銅板，將其當作「許願池」。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，伴手禮區的水池，近期有不少遊客投擲銅板，將其當作「許願池」。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應，鄰近私人土地紛紛闢建臨時停車場，每輛車收費100元，仍然幾乎車位爆滿。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應，鄰近私人土地紛紛闢建臨時停車場，每輛車收費100元，仍然幾乎車位爆滿。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應。記者魯永明／攝影
有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起外溢效應。記者魯永明／攝影

相關新聞

嘉縣部分外銷業受美國對等關稅重擊 減班休息廠商員工數曝

美國8月7日起對台灣銷美產品實施20%對等關稅，並採疊加既有稅率方式計算，對以出口為主的傳統製造業帶來沉重打擊。嘉義縣雖...

「雨刷」生日落網聲押議員資格不受影響 鄉代妹妹11字回應兄涉案

曾因中華職棒假球案入獄、後當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，昨天因涉嫌洗錢案，52歲生日在桃園國際機場準備出境飛往越南時，...

台版迪士尼 歐樂沃築夢城堡試營運人氣爆紅

有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量...

霸凌被解聘 教練被控「借殼上市」

雲林縣西螺某國中蔡姓羽球教練去年涉霸凌學生遭解聘，人本基金會昨天指控，該教練向西螺某國小租借球場教球，要求校方停止違規租...

農業部台南花創中心 陳駿季揭牌

台灣去年花卉外銷總額約逾65億元，以蘭花占外銷產值大宗，農業部將台南後壁區蘭花生物科技園區升級成花卉創新園區研究發展中心...

台南柳科異味AI抓違規 開罰32家次

台南柳營科技工業區暨環保科技園區啟用至今約20年，異味與空汙問題長期困擾在地居民，市府為此導入AI智慧監測系統，4月至7...

