台版迪士尼 歐樂沃築夢城堡試營運人氣爆紅

有「台版迪士尼」之稱的嘉義縣大林鎮歐樂沃築夢城堡，8月1日試營運以來，短短1個月便成為全台熱門人氣打卡景點，每天湧入大量人潮，不僅帶動觀光，也掀起一連串外溢效應，從停車場、攤販經濟到地方產業發展，全都受到明顯影響。

由於城堡本身停車空間有限，假日遊客車潮湧入，鄰近私人土地紛紛闢建臨時停車場，每輛車收費100元，仍然幾乎車位爆滿。除停車需求外，城堡周邊也迅速形成「觀光市集」，攤販聚集販售各式伴手禮、農產品與在地小吃，遊客拍照打卡順便消費，讓地方經濟活絡起來。居民表示，城堡帶來觀光效益，讓原本靜謐的小鎮呈現熱鬧景象。

巧克力觀光工廠主題的城堡內部也因遊客互動，衍生出新現象。巧克力造型大樹旁伴手禮區水池，近期有不少遊客投擲銅板，將其當作「許願池」，雖非業者原始規畫，但也反映遊客參與的熱情。園方表示，將公告勸導避免誤解，同時思考如何妥善引導遊客行為。

龐大人潮雖然帶來商機，但也讓業者評估人流管控，避免過度擁擠影響旅遊品質；同時計畫增設定時導覽解說，提供文化內涵與建築故事，推廣深度旅遊，讓遊客不只停留在拍照打卡，而能更認識城堡本身。目前築夢城堡仍處試營運階段，4樓餐廳尚未完工，待正式啟用後才會開幕。園方強調，對於餐飲服務、人流安排與設施規畫，將持續「滾動式檢討」，改善遊客體驗。