嘉縣部分外銷業受美國對等關稅重擊 減班休息廠商員工數曝

美國8月7日起對台灣銷美產品實施20%對等關稅，並採疊加既有稅率方式計算，對以出口為主的傳統製造業帶來沉重打擊。嘉義縣雖然外銷產業規模不若中北部，但近期已有業者無法承受衝擊，從8月29日起，縣內已有3家機械業、以及1家汽車零件製造業，共計4家廠商申報117名員工減班休息，情況令人憂心。

嘉義縣工業會理事長呂武錦表示，美國此舉對傳產造成極大壓力，尤其是仰賴出口維生的廠商「已經hold不住了」。他呼籲政府必須加速與美方展開談判，爭取比照日韓稅率15%的待遇，並避免以「疊加方式」計算，否則將進一步削弱台灣製造業的競爭力。

呂武錦指出，目前美國總統川普的政策走向難以捉摸，短期內美方可能藉由消化庫存來降低進口量，但一旦庫存消耗完畢，進口產品的成本勢必轉嫁到消費者身上，屆時對台灣產業的衝擊將會更為嚴峻。他強調，政府不能坐以待斃，必須積極尋求外交與經貿談判突破，保障產業與勞工權益。

目前政府談判的策略，可能是為了避免農業在貿易談判中遭受犧牲，但呂武錦質疑，長期以來汽車產業一直受到國內政策保護，是否應該重新檢討評估，以免因為部分產業的利益，讓更多製造業與廣大勞工承受衝擊。他直言，嘉義縣內已經出現4家企業減班休息的案例，如果情勢未能改善，恐怕會有更多業者陸續加入，波及更多勞工生計。

縣政府表示，已密切掌握轄內廠商狀況，並與勞動部保持聯繫，針對申報減班休息的勞工，將協助提供就業安全網資源，必要時也會輔導廠商申請相關補助或轉型計畫。產業界認為，最根本解方仍在國際談判桌。若台美關稅問題無法取得更合理的安排，對地方產業乃至台灣整體製造業，將是一場長期而嚴峻的挑戰。