「雨刷」生日落網聲押議員資格不受影響 鄉代妹妹11字回應兄涉案

曾因中華職棒假球案入獄、後當選嘉義縣議員的「雨刷」蔡政宜，昨天因涉嫌洗錢案，52歲生日在桃園國際機場準備出境飛往越南時，遭高雄檢警拘提偵訊後聲押。縣府民政局說，根據地方制度法規定，蔡政宜未判刑定定讞前，議員資格不受影響；蔡政宜的妹妹、東石鄉民代表蔡淑惠對兄涉案不願多談，只說「不予置評，兄妹服務不中斷」。

據了解，蔡政宜此次被鎖定，疑似與先前破獲的一起洗錢水房案件有關，檢警發現他幾乎每月都會出境至越南，懷疑他涉嫌從事博弈洗錢，獲利2億元。蔡政宜出身政治世家，他的父親曾任東石鄉代表會副主席，妹妹蔡淑惠是現任東石鄉代表，叔叔曾是高雄市資深議員。2016年服刑期滿出獄後，他返鄉經營，並在2022年首次參選嘉義縣第四選區議員，儘管他曾是職棒假球案的主謀，仍以逾9千票最高票當選，獲得選票補貼。

他的參選之路充滿爭議，競選總部成立時，曾有時代力量台北市議員參選人劉仕傑發起「路過」活動，呼籲選民抵制這位「雨刷」，並要求他為過去的假球案向社會道歉。當時，蔡政宜回應，他已經接受法律制裁，希望能重新做人，懇請鄉親給他一個機會。最終，他成功獲得超過9千票，該選區最高票當選。