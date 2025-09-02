聽新聞
農業部台南花創中心 陳駿季揭牌

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台灣去年花卉外銷總額約逾65億元，以蘭花占外銷產值大宗，農業部台南後壁區蘭花生物科技園區升級成花卉創新園區研究發展中心，農業部長陳駿季出席揭牌，指出將統整各項資源加速台灣花卉產業升級轉型；議員說，會持續監督完成用地變更，讓園區多元發展。

陳駿季指出，花創中心導入一站式整合機制外，未來將以服務升級、創新升級、空間升級3大面向優先來支持業者，同時深化產官學研合作，加速銜接技術研究單位與產業應用，讓花卉研究系統性整合，建構更具國際競爭力花卉科技產業聚落。

陳駿季、南市副市長葉澤山、花創中心主任戴廷恩等人揭牌，陳駿季說，花創中心直屬農業部的四級機構，從今年初起籌備短短花了7個月時間，背後有許多人協助。台灣蘭花生物科技園區理事長戴成文也說，蘭花園區總算擁有直屬機關，相當感謝政府幫忙。

立委陳亭妃提到，面對關稅問題，台灣蝴蝶蘭產業一定要在美國找到基地，讓花卉產業與能量可落地美國，尤其，台灣蝴蝶蘭銷美主要競爭對手是荷蘭，荷蘭關稅又比台灣低，但台灣蝴蝶蘭條件與品質比荷蘭優質，相信花創中心協助下能讓台灣花卉在國際市場綻放。

市議員王宣貿說，期盼花卉園區協助業者發展，更能結合觀光與教育，帶動地方產業升級與人潮。

