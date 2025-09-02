聽新聞
霸凌被解聘 教練被控「借殼上市」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林縣西螺某國中蔡姓羽球教練去年涉霸凌學生遭解聘，人本基金會昨天指控，該教練向西螺某國小租借球場教球，要求校方停止違規租借；校方回應，依租借規定出租給林姓家長作為練球場地，校方無權干涉誰來教球或陪練，會依縣府決定處理。

縣府教育處長邱孝文說，初步了解是租借給社區，社區再聘請這名教練，基本上教育處對教練考核十分重視，會再進一步了解學校處理狀況及該教練聘用情形，如不符規範，會立即處置。

曾任職西螺國中的蔡姓羽球教練，去年被檢舉掌摑學生、辱罵三字經，經調查結果認定霸凌，人本基金會最近再接獲投訴，指他疑向西螺某國小租借羽球場，開設私人課程，重新「借殼上市」，讓學童處於有安全疑慮的學習環境。

人本基金會指出，蔡姓教練去年11月遭解聘、今年4月中華民國羽球協會也撤銷他的教練資格，且依教育部學校運動設施設置開放管理及補助辦法，明定校方有維護校園安全管理責任，校方完全忽視授課人的不適任紀錄，無照且不適任的教練借用校園場域進行私人授課，也顯然違背法規和監督方向，縣府應命令該校停止違規出借場地，並檢討校園與社區運動場地借用機制，建立教練資格審核與兒少保護制度。

該國小廖姓校長則說明，上周已將租借情形回報縣府，羽球場地是由1名今年剛畢業學生的林姓家長依規定租借，已租借3、4年了，主要為讓他的孩子練球，因林姓家長與蔡姓教練友好，請蔡陪同練球，蔡既非學校所聘任，也非場地的承租人，校方依規定租借給家長使用，並無違規。

雲林 霸凌 教練 羽球

