台南柳科異味AI抓違規 開罰32家次

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南柳營科技工業區暨環保科技園區啟用至今約20年，異味與空汙問題長期困擾在地居民，市府為此導入AI智慧監測系統，4月至7月查獲違規行為開罰32家次。市府表示，本月起要求多次違規廠商說明改善措施；鄰近的學校認為，有感到逐漸改善。

南市經發局指出，9月起針對遭多次開罰的廠商，要求業者出席「柳科地區空氣汙染處理會議」，並說明報告各項改善措施，進一步了解園區廠商製程及異味來源，並由市府提供廠商協助，盼持續提升改善柳科園區空氣品質。

環保局、農業局、勞工局等單位4月起每月跨局處開柳科地區空氣汙染處理會議，同時透過導入AI智慧監測、異味稽查與作業環境改善等方式，並配合每日巡檢即時掌握異味熱區，提升查核精準度以及加強特定廠商輔導。

經發局表示，4月至7月透過AI智慧監測系統通報煙囪異常排煙47次，並把監測結果即時傳送環保局整合蒐證，查獲違規行為32家次，都依違反空氣汙染防制、廢棄物處理不當等開罰，另，每年也委託專業廠商調查化學品與應變資源。

緊鄰柳科園區的柳營區重溪國小校長吳建邦表示，校園內沒有專業數字依據，師生僅能透過體感嗅覺研判異味，以往常在4至5月吹南風的時候聞到異味，去年就曾經通報14次異味紀錄，不過今年截至目前為止僅通報2次，體感上來說確實有逐漸改善。

AI 台南 空汙

