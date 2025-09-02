聽新聞
0:00 / 0:00

自來水爆管 台南竹溪變黃河

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
流經台南市區的竹溪，位於月見橋以下的河段昨變成「黃河」，市府循線確認是中華陸橋下的自來水幹管破管，沖刷路基，導致泥沙隨水沖入竹溪。記者鄭惠仁／攝影
流經台南市區的竹溪，位於月見橋以下的河段昨變成「黃河」，市府循線確認是中華陸橋下的自來水幹管破管，沖刷路基，導致泥沙隨水沖入竹溪。記者鄭惠仁／攝影

流經台南市鬧區的竹溪，位於月見橋以下的河段昨被發現成「黃河」，居民懷疑汙染，市府跨局處派員稽查，發現自來水公司的輸水幹管破管，沖刷淘空路基，釀大量泥沙隨水流入竹溪；市府表示，水公司全力搶修，預計今能修復完成。

南市工務局指出，路面淘空及人行道受損範圍大約長25公尺，寬約2公尺長、2公尺深，自來水公司修完水管後，再進行路基灌漿回填、路面修復，搶修過程若發現有其他淘空處，也將一併處理。

台南社大環境小組研究員晁瑞光昨上午8時許到竹溪一帶散步，發現月見橋以下的河段有大量泥土從雨水下道出水口大量湧出，「竹溪成了黃河」，因平日雨水下水道都沒水或水很小，突然水大又含大量泥土，他趕緊通報，南市環保局、水利局等人員循排水管線上游追查，確認是中華陸橋的雨水下道箱涵內口徑25公分的主要調水幹管裂開約1公尺。

水利局表示，竹溪設有淨水場，攔截部分家庭廢水經處理後放流，淨水場約上午6時30分發現截流的水有異常情形，再進一步發現水中有大量的泥沙，便在出水口處截斷，防止泥水流進淨水場，另淨水場加大出水量，稀釋月見橋以下河段的受汙染的水質，以免造成魚兒翻肚。

1名搶修人員表示，發生時水量強，造成路基被淘空，後來把水關掉，水才沒有繼續大量流進箱涵及沖刷路基。

由於市府上個月才完成竹溪月見橋下的清淤，此次自來水破管造成大量泥水沖入河道，導致清淤如同做白工；水利局表示，會進一步了解流入的淤泥量，再考慮是否向水公司求償。

台南 黃河 水公司 水利局

延伸閱讀

自來水「路邊狂噴半小時」 北市吊車撞斷消防栓…警聯繫駕駛返回調查

台南自來水破管掏空路基 竹溪清淤作白工

防水淹進家門 高雄市閘門補助快申請 每戶最多補貼4.7萬

影／台南自來水爆管竹溪變黃河 擔心路基被掏空出現天坑

相關新聞

自來水爆管 台南竹溪變黃河

流經台南市鬧區的竹溪，位於月見橋以下的河段昨被發現成「黃河」，居民懷疑汙染，市府跨局處派員稽查，發現自來水公司的輸水幹管...

霸凌被解聘 教練被控「借殼上市」

雲林縣西螺某國中蔡姓羽球教練去年涉霸凌學生遭解聘，人本基金會昨天指控，該教練向西螺某國小租借球場教球，要求校方停止違規租...

農業部台南花創中心 陳駿季揭牌

台灣去年花卉外銷總額約逾65億元，以蘭花占外銷產值大宗，農業部將台南後壁區蘭花生物科技園區升級成花卉創新園區研究發展中心...

台南柳科異味AI抓違規 開罰32家次

台南柳營科技工業區暨環保科技園區啟用至今約20年，異味與空汙問題長期困擾在地居民，市府為此導入AI智慧監測系統，4月至7...

嘉義旅外企業家回饋鄉里 助弱勢兒少追夢、災民重建家園

嘉義縣水上鄉旅外企業家黎金生以其父親黎魁名義，與民間慈善團體捐贈118萬元挹注嘉縣兒少教育帳戶，更捐贈縣府100萬、水上...

台南「移居仁愛」社宅入住簽約公證 第3座社宅將公告招租

台南市社宅「移居仁愛」首批住戶已入住，另也已完工啟用的「宜居成功」社會住宅首批入住戶，今起至9月5日辦理簽約公證作業。市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。