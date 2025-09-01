嘉義旅外企業家回饋鄉里 助弱勢兒少追夢、災民重建家園

嘉義縣水上鄉旅外企業家黎金生以其父親黎魁名義，與民間慈善團體捐贈118萬元挹注嘉縣兒少教育帳戶，更捐贈縣府100萬、水上鄉公所30萬，撫慰風災豪雨侵襲的傷害，另台北市長江獅子會響應捐出30萬。縣長翁章梁感謝黎金生與民間團體善行義舉，讓更多孩子擁有實現夢想的機會、有助於災民重建家園。

黎金生2021年起即捐贈水上鄉弱勢家庭慰助金及物資，2022年起擴大捐助對象，針對申請兒少發展帳戶家庭提供生活扶助，累計捐贈達446萬6000元，申辦儲蓄人數持續上升。

嘉義縣2017年起開辦兒少發展帳戶，連結民間資源，帶動18鄉鎮市公所也積極推動，113年度民雄鄉、布袋鎮、竹崎鄉、朴子市與阿里山鄉等5個鄉鎮市公所榮獲衛生福利部成效評核優良獎項，今同時頒發表揚，肯定各鄉鎮市努力。

社會局表示，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」鼓勵弱勢家庭每月穩定儲蓄，政府按比例提撥等值金額，協助孩子累積未來的第一桶金，最高可累積達54萬元，資產可作為就學、就業等用途。

翁章梁表示，董事長黎金生1993年創立鎵興國際股份有限公司，事業橫跨國內外，服務廣泛產業，成就卓越，丹娜絲颱風及西南氣流豪雨來襲，嘉義縣滿目瘡痍，他結合中華安歲太子慈善功德會及台北市長江獅子捐款救濟，深深展露鄉土情懷與無私的社會關懷。