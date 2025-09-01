快訊

台南「移居仁愛」社宅入住簽約公證 第3座社宅將公告招租

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市「宜居成功」社會住宅首批入住戶，今起至9月5日辦理簽約公證作業，市長黃偉哲前往視察。圖／南市都發局提供
台南市「宜居成功」社會住宅首批入住戶，今起至9月5日辦理簽約公證作業，市長黃偉哲前往視察。圖／南市都發局提供

台南社宅「移居仁愛」首批住戶已入住，另也已完工啟用的「宜居成功」社會住宅首批入住戶，今起至9月5日辦理簽約公證作業。市長黃偉哲前往視察，關心簽約程序與點交動線安排，他說，「新都安居A」也將公告招租，未來居住選擇會更多。

黃偉哲表示，截至今年8月，市府已規畫或興建中的社會住宅共1萬1188戶，其中「宜居仁愛」與「宜居成功」為首波完工且同步受理招租的案場，兩案合計178戶，宣告台南社宅邁入營運階段。接續國家住宅及都市更新中心「新都安居A」社宅預計9月5日公告招租，將提供市民更多居住選擇。

都發局長林榮川說，「宜居成功」社宅總招租戶數103戶，自今年3月17日至4月16日開放申請、6月11日完成電腦公開抽籤正備取名單（A型一房36戶、B型一房29戶、二房31戶、三房7戶）。首批簽約戶數75戶，將自9月16日起分批入住。為貼心民眾搬家準備，住戶可於入住前5日提前點交。

都發局提醒，為利簽約流程作業順暢並確保服務品質，採分梯次安排簽約，承租戶務必依都發局通知時間到場辦理簽約公證與後續點交，避免錯失入住機會。申請人如有簽約公證點交問題，歡迎電洽台南市都市發展局都市住宅科(06)3901347。

