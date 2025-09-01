台南左鎮噶瑪噶居寺普度 捐物資贈中低收入戶

台南左鎮噶瑪噶居寺將法會普度物資捐贈四區偏鄉家戶，今天在左鎮區公所前舉辦首場物資捐贈儀式。期待匯聚四方愛心回饋在地，「以行動落實佛法照顧眾生理念」。

左鎮噶瑪噶居寺執行「弱勢家庭福袋物資計畫」，將普度物資以福袋方式捐贈給左鎮、玉井、南化、楠西等四區偏鄉行政區低收、中低收入戶共501戶1174人，加上玉井區設福中心列案邊緣戶15戶37人，總計516戶1211人，每戶一箱福袋。

市府社會局副局長葉誌明代表回贈感謝狀，肯定噶居寺將普度物資回饋給在地弱勢居民，體現善的循環。

洛本天津仁波切表示，儒道釋皆有普度，噶居寺順應民情風俗也結合民間信仰舉辦中元普度法會，除慰藉過往的親友，會後也捐贈物資給弱勢家庭，旨在教導信眾布施，以利益眾生為念，將慈悲善念化為愛心，既安頓人心，也與弱勢家庭共享佛祖的庇佑，將菩薩道落實於生活中。