快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

聽新聞
0:00 / 0:00

柳科異味困擾多年 AI監測4個月通報47次異常排煙 開罰32家次

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市經發局為推動柳營科技工業區空氣品質改善，導入AI智慧監測系統，結合每日巡檢，針對異味熱區進行重點查核，而今年4月至7月系統通報煙囪異常排煙47次，其中開罰32家次。圖／南市經發局提供
南市經發局為推動柳營科技工業區空氣品質改善，導入AI智慧監測系統，結合每日巡檢，針對異味熱區進行重點查核，而今年4月至7月系統通報煙囪異常排煙47次，其中開罰32家次。圖／南市經發局提供

台南柳營科技工業區暨環保科技園區啟用至今約20年，異味與空汙問題長期困擾在地居民，市府經發局導入AI智慧監測系統，今年4月至7月共通報煙囪異常排煙47次，其中查獲違規行為開罰32家次，9月起將要求多次違規廠商說明改善措施，以期改善柳科園區空汙問題。

經發局表示，為推動柳營科技工業區空氣品質改善，今年4月起與環保局、農業局及勞工局等單位跨局處每月召開「柳科地區空氣汙染處理會議」，同時透過導入AI智慧監測、異味稽查與作業環境改善等方式，配合每日巡檢即時掌握異味熱區，提升查核精準度及加強特定廠商輔導。

經發局說明，今年4月至7月透過AI智慧監測系統通報煙囪異常排煙47次，監測結果即時傳送環保局整合蒐證後，查獲違規行為32家次，均依違反空氣汙染防制與廢棄物處理不當等開罰，此外，為確保工業區環境安全與公共安全，每年也委託專業廠商調查化學品與應變資源。

緊鄰柳科的重溪國小校長吳建邦也說，校園內因沒有專業數字依據，師生僅能透過體感嗅覺研判異味，而以往常在4至5月吹南風時聞到異味，去年就曾通報14次異味紀錄，不過今年截至目前僅通報2次，體感上來說確實有逐漸改善。

經發局強調，為持續強化柳營科技工業區環境治理，9月起將針對遭多次開罰的廠商，要求業者出席「柳科地區空氣汙染處理會議」，並說明報告各項改善措施，進一步了解園區廠商製程及異味來源，並由市府提供廠商協助，以期持續提升改善柳科園區空氣品質。

開罰 環保局 空氣汙染

延伸閱讀

台灣蘭花生技園區升級花創中心 一站式拚國際競爭

農業部花創中心揭牌啟航 陳駿季：讓世界看見台灣花卉之美

夜市券迎演唱會熱潮 高市府偕商圈百貨推優惠

屏東西市場開幕滿1年 審計部指縣府攤位規畫不當、排煙設施須改善

相關新聞

李乾龍強調抗戰勝利是兩岸共同記憶 無涉統戰

國民黨前秘書長李乾龍今表示，抗戰勝利80周年是兩岸中國人共同的歷史記憶，他強調，這段歷史是全體中國人共同的恥辱與榮耀，紀...

柳科異味困擾多年 AI監測4個月通報47次異常排煙 開罰32家次

台南柳營科技工業區暨環保科技園區啟用至今約20年，異味與空汙問題長期困擾在地居民，市府經發局導入AI智慧監測系統，今年4...

台南自來水破管掏空路基 竹溪清淤作白工

台南市中華路橋下自來水幹管爆管，大量泥沙隨水經由於水下水道流入竹溪，造成竹溪如黃河，而剛完成清淤的月見橋下河道如做白工，...

影／台南自來水爆管竹溪變黃河 擔心路基被掏空出現天坑

台南市竹溪月見橋以下河段突然變身黃河，引起居民注意，懷疑遭到汙染，環保局、水利局派員稽查，發現是自來水公司的輸水幹管爆管...

今天開學…黃偉哲與台南警啟動護童專案 學童尚未收心易遲到

今天開學日，台南市警察局啟動「護童專案」，與志工在204所國小上學路段維持交通秩序；市長黃偉哲到校園關懷，要為南市學童打造一條安心上學的道路。

台南新光「小北門店」命名解密 小北百貨也發跡於此

新光三越小北門店前天起試營運，讓台南「小北商圈」引爆人潮，其實小北門是舊地名，源於清朝所設的小北門；而國內知名生活用品連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。