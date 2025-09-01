柳科異味困擾多年 AI監測4個月通報47次異常排煙 開罰32家次

台南柳營科技工業區暨環保科技園區啟用至今約20年，異味與空汙問題長期困擾在地居民，市府經發局導入AI智慧監測系統，今年4月至7月共通報煙囪異常排煙47次，其中查獲違規行為開罰32家次，9月起將要求多次違規廠商說明改善措施，以期改善柳科園區空汙問題。

經發局表示，為推動柳營科技工業區空氣品質改善，今年4月起與環保局、農業局及勞工局等單位跨局處每月召開「柳科地區空氣汙染處理會議」，同時透過導入AI智慧監測、異味稽查與作業環境改善等方式，配合每日巡檢即時掌握異味熱區，提升查核精準度及加強特定廠商輔導。

經發局說明，今年4月至7月透過AI智慧監測系統通報煙囪異常排煙47次，監測結果即時傳送環保局整合蒐證後，查獲違規行為32家次，均依違反空氣汙染防制與廢棄物處理不當等開罰，此外，為確保工業區環境安全與公共安全，每年也委託專業廠商調查化學品與應變資源。

緊鄰柳科的重溪國小校長吳建邦也說，校園內因沒有專業數字依據，師生僅能透過體感嗅覺研判異味，而以往常在4至5月吹南風時聞到異味，去年就曾通報14次異味紀錄，不過今年截至目前僅通報2次，體感上來說確實有逐漸改善。

經發局強調，為持續強化柳營科技工業區環境治理，9月起將針對遭多次開罰的廠商，要求業者出席「柳科地區空氣汙染處理會議」，並說明報告各項改善措施，進一步了解園區廠商製程及異味來源，並由市府提供廠商協助，以期持續提升改善柳科園區空氣品質。