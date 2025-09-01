台南自來水破管掏空路基 竹溪清淤作白工

台南市中華路橋下自來水幹管爆管，大量泥沙隨水經由於水下水道流入竹溪，造成竹溪如黃河，而剛完成清淤的月見橋下河道如做白工，水利局表示，將示淤沙狀況，考慮提出賠償要求。環保局說，已完成稽查，目前正由水公司搶修中。

地政局長邱忠川聞訊後，也趕往中華路橋下現場，確認是雨水下道箱涵內口徑25公分自來水管破管，人行道及車道有淘空約5公尺長，2公尺深，目前自來水公司人員在搶修。施工人員說，發生時水強，造成路基被掏空，後來把水關掉，水才沒有繼續大量溜進箱涵及沖刷路基。

水利局表示，竹溪設有淨水場，攔截部分家庭廢水經處理後放流，淨水場約在上午6時30分發現所截流的水有異常情形，後來進一步發現水中有大量泥沙，考量到淨水場的處理量能，沒有截流，直接讓水流入竹溪。從大量泥沙被沖入竹溪來看，明顯發現水中含泥量的濃度非常高，特別是出水口處有如濃泥。