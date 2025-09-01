快訊

台股失守月線、跌破24,000點大關 9月5大因素恐導致拉回

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

台南自來水破管掏空路基 竹溪清淤作白工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中華路橋下雨水下水道內自來水管爆管，掏空路基，大量泥沙隨水沖入竹溪，造成竹溪如黃河。記者鄭惠仁／攝影
台南市中華路橋下雨水下水道內自來水管爆管，掏空路基，大量泥沙隨水沖入竹溪，造成竹溪如黃河。記者鄭惠仁／攝影

台南市中華路橋下自來水幹管爆管，大量泥沙隨水經由於水下水道流入竹溪，造成竹溪如黃河，而剛完成清淤的月見橋下河道如做白工，水利局表示，將示淤沙狀況，考慮提出賠償要求。環保局說，已完成稽查，目前正由水公司搶修中。

地政局長邱忠川聞訊後，也趕往中華路橋下現場，確認是雨水下道箱涵內口徑25公分自來水管破管，人行道及車道有淘空約5公尺長，2公尺深，目前自來水公司人員在搶修。施工人員說，發生時水強，造成路基被掏空，後來把水關掉，水才沒有繼續大量溜進箱涵及沖刷路基。

水利局表示，竹溪設有淨水場，攔截部分家庭廢水經處理後放流，淨水場約在上午6時30分發現所截流的水有異常情形，後來進一步發現水中有大量泥沙，考量到淨水場的處理量能，沒有截流，直接讓水流入竹溪。從大量泥沙被沖入竹溪來看，明顯發現水中含泥量的濃度非常高，特別是出水口處有如濃泥。

由於水利局上個月才完成竹溪月見橋下的清淤，這次自來水破管，造成大量泥水沖入竹溪月見橋下河道，水利局表示，會進一步了解流入的淤泥量，考慮提出賠償要求。

台南市中華路橋下雨水下水道內自來水管爆管，掏空路基，大量泥沙隨水沖入竹溪，造成竹溪如黃河。記者鄭惠仁／攝影
台南市中華路橋下雨水下水道內自來水管爆管，掏空路基，大量泥沙隨水沖入竹溪，造成竹溪如黃河。記者鄭惠仁／攝影

台南 雨水 水利局 水公司 人行道 環保局

延伸閱讀

防水淹進家門 高雄市閘門補助快申請 每戶最多補貼4.7萬

影／台南自來水爆管竹溪變黃河 擔心路基被掏空出現天坑

南投自來水普及率低 全國僅贏1縣市遭檢討…縣府給原因

自來水煮沸直接喝？專家建議：增加「1步驟」更安全

相關新聞

班班有冷氣電費雙殺雲林年增支出1.5億元 張麗善：中央苛扣地方

行政院長卓榮泰日前表示，地方所屬學校電費將回歸地方自治，台電今年三月也發文明年起教育設施優惠電價回歸地方，雲林縣一年形同...

台南自來水破管掏空路基 竹溪清淤作白工

台南市中華路橋下自來水幹管爆管，大量泥沙隨水經由於水下水道流入竹溪，造成竹溪如黃河，而剛完成清淤的月見橋下河道如做白工，...

影／台南自來水爆管竹溪變黃河 擔心路基被掏空出現天坑

台南市竹溪月見橋以下河段突然變身黃河，引起居民注意，懷疑遭到汙染，環保局、水利局派員稽查，發現是自來水公司的輸水幹管爆管...

今天開學…黃偉哲與台南警啟動護童專案 學童尚未收心易遲到

今天開學日，台南市警察局啟動「護童專案」，與志工在204所國小上學路段維持交通秩序；市長黃偉哲到校園關懷，要為南市學童打造一條安心上學的道路。

台南新光「小北門店」命名解密 小北百貨也發跡於此

新光三越小北門店前天起試營運，讓台南「小北商圈」引爆人潮，其實小北門是舊地名，源於清朝所設的小北門；而國內知名生活用品連...

菜肉漲價 嘉市學童午餐微調菜單 營養不打折

今天開學日，先前風災及連日豪雨影響，蔬菜、豬肉價格上漲影響營養午餐菜色，嘉義市政府為此找各學校開會研議，有校長說，得標廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。