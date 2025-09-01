影／台南自來水爆管竹溪變黃河 擔心路基被掏空出現天坑

台南市竹溪月見橋以下河段突然變身黃河，引起居民注意，懷疑遭到汙染，環保局、水利局派員稽查，發現是自來水公司的輸水幹管爆管，大量泥土及水沿著雨水下水道箱涵流入竹溪所致，由於泥沙的量可觀，水中溶氧量大幅降低，已危及溪中的魚，以加大淨水場的排放量因應。

竹溪匯集東區、中西區及南區的部分家庭廢水，排入日新溪出海，經水質及環境整治後已成台南市區重要的休閒及觀光景點，也帶動附近房地產。今天上午約8時許，台南社大環境小組研究員晁瑞光來此散步，發現月見橋以下河段因大量泥土從雨水下道出水口大量湧出，竹溪成了黃河，因平日雨水下水道沒水貨水很小，但此刻水大又大量泥土隨著水沖入溪裡，覺著不對勁，可能上游的工程出了問題而通報。

環保局與水利局都迅速派員到現場了解，並到附近工地稽查，研判是工程出狀況所致，造成大量的水及泥沙沿著排水系統沖刷而下。水利局表示，因含沙量太大，超過淨水場的負荷，已經在出水口處截斷，防止泥水流進淨水場，另淨水場加大出水量，稀釋月見橋以下河段的受汙染的水質，以免造成魚而翻肚。