快訊

台灣潛水教練與潛客在日本沖繩失聯 水下30公尺洞穴尋獲不治

台灣借鏡…光電板年廢棄量恐破50萬噸 日本政府坦言回收費無人買單

81歲前紐約市長朱利安尼車禍重傷 助受暴婦女報警後座車遭猛烈撞擊

今天開學…黃偉哲與台南警啟動護童專案 學童尚未收心易遲到

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人，市長黃偉哲到場參與。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人，市長黃偉哲到場參與。記者袁志豪／翻攝

今天開學日台南警察局啟動「護童專案」，與志工在204所國小上學路段維持交通秩序；市長黃偉哲到校園關懷，要為南市學童打造一條安心上學的道路。

今天清晨，黃偉哲與永康警分局分局長洪宏榮、婦幼警察隊隊長陳佩鈴前往永康區永康國小護童，除了確保學童上學安全，也發送實用文具宣導品，傳達「婦幼人身安全」、「反毒」、「反詐騙」及「交通安全」等犯罪預防及婦幼安全觀念。

台南市警第一分局在東區共9所國小，由分局長章振國帶領防治組、交通組、偵查隊及各派出所等前往各國小重要路口與車流複雜地段執行交通指揮與護童勤務。

台南市警第二分局針對轄內建興國中、忠義國小等7所國中、小學執行上學、放學安全維護；根據往年經驗，上午7時至7時30分為尖峰時段，易造成交通壅塞情形，分局全力加強學校周邊道路交通安全秩序。

台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人，市長黃偉哲到場參與。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人，市長黃偉哲到場參與。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人，市長黃偉哲到場參與。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人，市長黃偉哲到場參與。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局今天在114學年第1學期開學首日啟動「護童專案」，總計動員警力331人、協勤民力131人。記者袁志豪／翻攝

台南 警察 黃偉哲 開學日

延伸閱讀

日群馬縣安中市長拜會黃偉哲 盼與台南深化觀光體育教育交流

台南屋損代拆已145戶申請 黃偉哲視察遇屋主「舉牌」

2025夏日音樂節將軍吼 9/6起連2天煙火為台南加油

為受災戶請命！黃偉哲盼特別預算速審通過 並提3大訴求

相關新聞

台南新光「小北門店」命名解密 小北百貨也發跡於此

新光三越小北門店前天起試營運，讓台南「小北商圈」引爆人潮，其實小北門是舊地名，源於清朝所設的小北門；而國內知名生活用品連...

菜肉漲價 嘉市學童午餐微調菜單 營養不打折

今天開學日，先前風災及連日豪雨影響，蔬菜、豬肉價格上漲影響營養午餐菜色，嘉義市政府為此找各學校開會研議，有校長說，得標廠...

今天開學…黃偉哲與台南警啟動護童專案 學童尚未收心易遲到

今天開學日，台南市警察局啟動「護童專案」，與志工在204所國小上學路段維持交通秩序；市長黃偉哲到校園關懷，要為南市學童打...

廣角鏡／台南孤棚祭登場 親子體驗綁篙餞

台南無形文化資產、安平靈濟殿「孤棚祭」昨下午登場，廟方搭起孤棚，60名親子參加綁篙餞的體驗活動，將普渡用祭祀孤魂的供品綁...

影／台南孤棚祭普渡「老大公」「 豬仔會」秒殺登記一空

被台南市政府登錄為無形文化資產的安平靈濟殿「孤棚祭」， 今天下午登場，廟方搭起孤棚，60名親子也參加綁篙餞的體驗活動，將...

嘉邑行善團60周年 表揚前理事長林塗發等29名優秀義工

嘉邑行善團由一群默默奉獻的善心人士創立於1965年，長年來在地方造橋、鋪路、施棺及急難救助，今天舉行60周年感恩餐會，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。