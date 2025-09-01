今天開學…黃偉哲與台南警啟動護童專案 學童尚未收心易遲到

今天開學日，台南市警察局啟動「護童專案」，與志工在204所國小上學路段維持交通秩序；市長黃偉哲到校園關懷，要為南市學童打造一條安心上學的道路。

今天清晨，黃偉哲與永康警分局分局長洪宏榮、婦幼警察隊隊長陳佩鈴前往永康區永康國小護童，除了確保學童上學安全，也發送實用文具宣導品，傳達「婦幼人身安全」、「反毒」、「反詐騙」及「交通安全」等犯罪預防及婦幼安全觀念。

台南市警第一分局在東區共9所國小，由分局長章振國帶領防治組、交通組、偵查隊及各派出所等前往各國小重要路口與車流複雜地段執行交通指揮與護童勤務。

台南市警第二分局針對轄內建興國中、忠義國小等7所國中、小學執行上學、放學安全維護；根據往年經驗，上午7時至7時30分為尖峰時段，易造成交通壅塞情形，分局全力加強學校周邊道路交通安全秩序。