菜肉漲價 嘉市學童午餐微調菜單 營養不打折

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義市因應風災食材短缺，學童午餐靈活調整營養不流失。圖為營養午餐菜單。圖／嘉義市政府提供 李宗祐
今天開學日，先前風災及連日豪雨影響，蔬菜、豬肉價格上漲影響營養午餐菜色，嘉義市政府為此找各學校開會研議，有校長說，得標廠商還在履約期間，暫無聽聞漲價，且市府有補助午餐經費，加上一周4天供應牛奶，足以因應市場變化。

市府教育處長郭添財說，嘉市營養飽育計畫透過補助炊事費、人事費，讓學生所繳的餐費全數用於食材採購，學校午餐考量成本也須兼顧營養均衡、菜色豐富性，豬肉並非唯一的選擇，會選用雞肉、魚肉、蛋品等作為優質蛋白質來源，葉菜類及瓜果類短缺則能選用菇蕈類、根莖菜類、芽菜類或冷凍蔬菜等替代，由各校食育組長與營養師們搭配出豐富美味且符合營養標準的午餐。

各校菜單相當豐盛，例如博愛國小開學第1周主菜，今至周五分別為香菇滷肉、鹽酥虱目魚柳、肉絲蓋飯、紅燒豬肉、薑香麻油雞；大同國小為橙香排骨、三杯雞、滑蛋豬肉丼飯、梅子雞、薑燒凍豆腐。

世賢國小校長翁崇文說，學校營養午餐費每人35元，加上市府補助計畫，能因應目前市場菜和肉價變化，且學校自有經費每周喝2天牛奶，加上市府補助，每周喝牛奶達到4天。崇文國小校長許原嘉說，營養午餐還在採購契約期限，得標廠商要依契約內容履約，校方每周4天供應牛奶、3天有水果。

市長黃敏惠說，嘉市國中小學目前透過自設廚房自辦午餐，且114學年度第1學期起學校午餐使用生鮮豬肉及禽肉類食材皆須優先採用CAS驗證產品，尚無廠商反映食材供應問題，持續掌握供應情形，並做適當的菜單調整。

嘉義市因應風災食材短缺，學童午餐靈活調整營養不流失。圖為營養午餐菜單。圖／嘉義市政府提供 李宗祐
牛奶 豬肉 開學日 虱目魚 蛋白質 營養午餐 學校午餐

