台南新光「小北門店」命名解密 小北百貨也發跡於此

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
新光三越小北門店前天起試營運，台南早年民族路夜市的攤販，輾轉到今西門路四段一帶的土地，復業攤販中心，讓小北商圈進入榮景，知名小北百貨也發跡於此。記者林伯驊／翻攝
新光三越小北門店前天起試營運，讓台南「小北商圈」引爆人潮，其實小北門是舊地名，源於清朝所設的小北門；而國內知名生活用品連鎖商店小北百貨也發跡於此，董事長黃卜文從開海產店轉行五金用品雜貨，都讓小北門話題十足。

小北門是清朝年間設置的14座城門之一，位於現在北區西門路一帶，老一輩在地人則稱「小北仔」；1960年代台南民族路夜市愈趨熱鬧，1983年時任市長蘇南成市府團隊禁止民族路設攤，但攤販安置成一大問題，省議員蔡介雄同年帶攤商北上向省主席李登輝報告，輾轉下，民族路夜市攤販在今西門路四段一帶的土地，復業攤販中心，俗稱小北觀光夜市。

1986年東帝士百貨開幕，小北商圈榮景進入高峰，2001年東帝士撤離則讓商圈開始沒落；2020年壽司郎在小北觀光夜市旁開分店、隔年日本連鎖咖啡店客美多也進駐小北商圈，人潮逐漸回流。

國內第1間小北百貨就在小北商圈一帶發跡，董事長黃卜文1986年在西門路四段上創立太平洋海產店，許多顧客吃宵夜、聚會，他也好客，常過了凌晨才打烊，但一早又要起床採買食材做準備；據了解，有次黃卜文的小貨車煞車故障，生意又忙一直未修理，某天載貨時出車禍，人無大礙，不過黃妻相當擔心，於是決定轉行。

黃卜文得知親友在做五金百貨，有意嘗試，便把海產攤一部份未使用的空間擺放五金，直到海產利潤愈來愈低，1994年，黃卜文正式成立「小北百貨」；據指出，海產攤本來沒裝門，貨品又很多，他創業初期睡在攤位上，還常有人半夜上門消費叫醒他，黃卜文掀起貨品上的帆布銷售，因而出現全天候販售的概念。黃卜文2017年過世，小北百貨已在全國有近200家分店。

新光三越小北門店前天起試營運，台南早年民族路夜市的攤販，輾轉到今西門路四段一帶的土地，復業攤販中心，俗稱小北觀光夜市，讓小北商圈進入榮景，知名小北百貨也發跡於此。圖／翻攝自「台南小吃」書
夜市 北門 小北百貨

