聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南孤棚祭普渡「老大公」「 豬仔會」秒殺登記一空
被台南市政府登錄為無形文化資產的安平靈濟殿「孤棚祭」， 今天下午登場，廟方搭起孤棚，60名親子也參加綁篙餞的體驗活動，將普渡用祭祀是孤魂的供品綁在竹篙上，然後立在孤棚，而從孤棚垂下的白布連接到運河，招喚「老大公」來饗宴，特殊的普渡儀式，也是安平在地特殊的宗教文化。
安平靈濟殿的「孤棚祭」，是在地農曆七月特有的普渡儀式，每年農曆7月9日舉辦，已傳承百餘年，特殊的孤棚外觀及祭典方式，具有歷史意義及特殊性。今年活動加入「豬仔會」及培訓國中學生擔任解說，並舉辦親子綁篙餞體驗活動。
「孤棚祭」是在廟前用竹子搭「孤棚」，竹篙上榜哲祭品，孤棚四周各綁一隻豬，用來供奉台南運河內的「老大公」（孤魂野鬼班長）食用，為讓「老大公」能順利上孤棚，特別在棚上架設一條白布「步道」直到運河內讓「老大公」上去，而老大公的屬下則在另一旁的普渡場食用。
今年廟方備200隻「豬仔會」撲滿，很快秒殺。廟方主委何志章表示，加入豬仔會的入會金是100元，即贈豬仔撲滿一個，廟方並經道長加持並贈5元、1元各2枚，5元取其音同「有緣」，而兩個5元代表人緣與財緣；1元兩枚則象徵一元復始，緣份好運由此開始。餘額88（發發），則是為「豬仔會」引來財運。來鼓勵加入者存錢，明年豬仔回娘家時，將存款取出，廟方會再重新由道長再加持一次，再放5元一枚。
活動在下午2時開始，先分組至定點的學生解說員來講解「孤棚祭」的由來與各項注意事項等，隨後由家長帶領小朋友共同綁篙餞，共同為晚上的祭典活動而準備。在竹篙上綁祭祀用品，需要親子相互合作，小孩拿來供品後，由大人用透明膠布纏上，讓整支竹篙有著密密麻麻的供品。晚間展開普渡儀式，並有法師誦經，整個儀式約深夜12時結束。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言