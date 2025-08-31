影／台南孤棚祭普渡「老大公」「 豬仔會」秒殺登記一空

被台南市政府登錄為無形文化資產的安平靈濟殿「孤棚祭」， 今天下午登場，廟方搭起孤棚，60名親子也參加綁篙餞的體驗活動，將普渡用祭祀是孤魂的供品綁在竹篙上，然後立在孤棚，而從孤棚垂下的白布連接到運河，招喚「老大公」來饗宴，特殊的普渡儀式，也是安平在地特殊的宗教文化。

安平靈濟殿的「孤棚祭」，是在地農曆七月特有的普渡儀式，每年農曆7月9日舉辦，已傳承百餘年，特殊的孤棚外觀及祭典方式，具有歷史意義及特殊性。今年活動加入「豬仔會」及培訓國中學生擔任解說，並舉辦親子綁篙餞體驗活動。

「孤棚祭」是在廟前用竹子搭「孤棚」，竹篙上榜哲祭品，孤棚四周各綁一隻豬，用來供奉台南運河內的「老大公」（孤魂野鬼班長）食用，為讓「老大公」能順利上孤棚，特別在棚上架設一條白布「步道」直到運河內讓「老大公」上去，而老大公的屬下則在另一旁的普渡場食用。

今年廟方備200隻「豬仔會」撲滿，很快秒殺。廟方主委何志章表示，加入豬仔會的入會金是100元，即贈豬仔撲滿一個，廟方並經道長加持並贈5元、1元各2枚，5元取其音同「有緣」，而兩個5元代表人緣與財緣；1元兩枚則象徵一元復始，緣份好運由此開始。餘額88（發發），則是為「豬仔會」引來財運。來鼓勵加入者存錢，明年豬仔回娘家時，將存款取出，廟方會再重新由道長再加持一次，再放5元一枚。