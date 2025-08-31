立委林俊憲台南號召捐血 逾120袋挹注血庫

民進黨立委林俊憲今天在台南市中西區服務處舉辦「捐熱血．憲真情」捐血活動，號召民眾以熱血行動傳遞愛與溫暖，初步統計，募得超過120袋挹注血庫。

林俊憲表示，捐血不僅能幫助醫療急需用血的病患，也是一種具體實踐「人飢己飢、人溺己溺」精神的方式，呼籲大家攜手用愛心守護更多家庭的健康與希望。

林俊憲強調，台灣向來有「人情味濃厚」美譽，也盼透過這次捐血活動，號召更多市民加入捐血行列，為醫療體系注入溫暖能量，展現台南人樂於助人精神。

林俊憲服務處提供資料指出，今天活動與寶雅國際股份有限公司合辦，並獲得台南市議會多名議員支持，共同推廣捐血公益，原定上午9時開始至下午5時結束，但下午有不少熱心民眾到場排隊，5時過後仍持續讓已抽取號碼牌民眾完成捐血才結束，初步統計募得超過120袋。