台南風災倒塌樹木 開放民眾撿拾再利用
颱風丹娜絲颱風侵襲造成台南市大量路樹及公園內樹木倒塌，市府為加速倒塌樹木清運並貫徹資源回收再利用，至9月30日前開放民眾到指定場所自行撿拾再利用。
台南市政府財政稅務局今天發布新聞稿指出，市府為儘速恢復市容及交通，在風災過後已投入大量清潔人力清運，市長黃偉哲認為即使是倒塌樹木，仍有可再利用價值，且為增進去化清運速度，開放民眾於9月30日前每日上午9時至下午5時，到市府轄管道路、公園及指定地點自行撿拾清運。
財稅局指出，指定地點除環保局北門掩埋場外，其他撿拾地點可向市府工務局及各區公所洽詢，撿拾清運樹木須為自用，撿拾清運時務必留意自身安全，並服從管理人員指揮，也要自行拍照留存以利證明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言