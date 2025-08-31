台南風災倒塌樹木 開放民眾撿拾再利用

颱風丹娜絲颱風侵襲造成台南市大量路樹及公園內樹木倒塌，市府為加速倒塌樹木清運並貫徹資源回收再利用，至9月30日前開放民眾到指定場所自行撿拾再利用。

台南市政府財政稅務局今天發布新聞稿指出，市府為儘速恢復市容及交通，在風災過後已投入大量清潔人力清運，市長黃偉哲認為即使是倒塌樹木，仍有可再利用價值，且為增進去化清運速度，開放民眾於9月30日前每日上午9時至下午5時，到市府轄管道路、公園及指定地點自行撿拾清運。

財稅局指出，指定地點除環保局北門掩埋場外，其他撿拾地點可向市府工務局及各區公所洽詢，撿拾清運樹木須為自用，撿拾清運時務必留意自身安全，並服從管理人員指揮，也要自行拍照留存以利證明。