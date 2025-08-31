快訊

找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

倒樹一個多月仍未清理？嘉義市府駁斥不實貼文

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

    照片取自嘉義市政府

針對近日社群平台流傳「嘉義市颱風倒樹一個多月仍未清理」之不實訊息，嘉義市政府嚴正澄清：該則貼文所附照片為丹娜絲颱風災後當日(7/7)照片，市區主次要幹道已於災後一星期即完成搶通，絕非如貼文所述「至今仍未處理」。

嘉義市政府表示，市府在風災後立即啟動「搶通、去化、清理、復原」四階段應變程序，災後市府全力動員並結合中央與各縣市支援人力、機具迅速搶修，市區主次要幹道於災後一星期已全數搶通並於七月底完成道路及公園倒樹去化作業，經市府與各支援隊伍通力合作早已讓本市恢復日常。另針對災後復原也已向中央提報專案爭取經費辦理後續復建工程，且市府腳步未停歇已開始進行樹根清除、細整枝修剪及扶正補植等工作，以確保本市環境安全及城市景觀。

嘉義市府表示，網路貼文所述內容均為惡意中傷與事實嚴重不符，對市府防災及善後工作造成誤導與抹黑，為捍衛聲譽並嚇阻有心人士任意操弄網路媒體，已向警察局報案並將全力配合司法調查，追究惡意散播假新聞之責任，同時呼籲市民朋友若有疑慮可透過市府官網或官方社群帳號查證以確保資訊正確性，切勿任意轉傳或散布來源不明的訊息以免觸法。

聚傳媒

災後 嘉義 丹娜絲颱風

延伸閱讀

嘉邑行善團60周年 表揚前理事長林塗發等29名優秀義工

嘉義醫療院所加入刑事鑑定意願低 原因出在：憂不理性報復

民眾黨彰化黨部成立 黃國昌：推最強縣長人選 藍白合釋最大誠意

2025亞洲回訪城市排行 台北榮登第六 嘉義首度進全台前五

相關新聞

超潮的！農民不再是衰老代名詞 雲林青農「猛農月曆」秀健美

農民不再是衰老代名詞！雲林縣「有朝一日．西螺小農」文創平台兩年前首度出版「猛農月曆」，青農壯壯秀肌肉，深受驚艷，2年出版...

嘉邑行善團60周年 表揚前理事長林塗發等29名優秀義工

嘉邑行善團由一群默默奉獻的善心人士創立於1965年，長年來在地方造橋、鋪路、施棺及急難救助，今天舉行60周年感恩餐會，並...

台南百貨新店試營運塞爆 民憂成為塞車之都

新光三越台南小北門店前天試營運首日，西門路、和緯路周邊交通大打結，市民憂成「塞車之都」，民代要求市府檢討交通動線。交通局...

一家人投入共老社區 獲衛福部金點獎肯定

台南市新化區東榮社區獲衛生福利部「金點之星獎」肯定，發展協會執行長、前理事長趙阿明笑說，一度沒人願意接理事長，被前理事長...

雲林「虎尾潮」3期動工 後年4月完工

水利署推動與雲林縣政府合作「虎尾潮」計畫，結合防洪安全、景觀營造與文化再生的重大河川整治工程，總經費逾11億餘元，第三期...

嘉縣溫室還倒在田裡 排到明年才能重建

7月初丹娜絲颱風造成嘉義縣農業災情嚴重，農業處統計共961公頃溫網室倒塌或網布破損，初估災損逾10億元，將近兩個月來，許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。