嘉邑行善團60周年 表揚前理事長林塗發等29名優秀義工

嘉邑行善團由一群默默奉獻的善心人士創立於1965年，長年來在地方造橋、鋪路、施棺及急難救助，今天舉行60周年感恩餐會，並表揚包括前理事長林塗發等29名資深優秀義工；市長黃敏惠表示，行善團60年來在地方發揮關鍵力量，補足政府無法及時照顧到的需求，無論是造橋鋪路或災後重建，都展現出互助合作的嘉義精神與台灣精神。

受表揚的29名義工中，曾任4、5屆理事長林塗發、張陳素連、黃萬枝、王泉松、黃義榮、張茂欽，這些都是創團元老，多年來他們陪著行善團一步一腳印，把愛心送到最需要的角落，至今仍是愛心不落人後。另班長吳宗波，自從1987年退休後就加入行善團，近40年來日復一日參與造橋補路。來自高雄的劉金枝全家三代都是團造橋義工、資深理監事王金章長期支持團務，盡心盡力。

嘉邑行善團創立於1965年，前身為「行善堂」，早年志工們利用夜間人車稀少之際，在嘉義市區修補道路坑洞、埋設水溝蓋板；白天則深入偏遠地區修復吊橋，並前往救濟院與孤兒院施米濟貧。1974年更名為「嘉邑行善團」，1985年正式成團，1998年完成社團法人立案。長年推動「造橋、鋪路、急扶、施棺」4大志業。

理事長鄭秀玉表示，嘉邑行善團持續投入社會關懷與慈善活動，並積極參與各類重大災害的賑災行動，如921大地震、高雄城中城大樓火災等都有其善舉紀錄。而此次丹娜絲颱風帶來嚴重損害，嘉邑行善團更是以實際行動展現對地方的深厚情誼與責任。

今天獲表揚的29名義工有30年以上資歷，王泉松、林塗發、張陳素連、黃萬枝、黃義榮、吳宗波、王金章、張茂欽、李春碧、林承甫、陳皇民、林有承、林富村、洪俊陽、林麗花、王文練、余學能、何振達、謝張月里、李張麗瓊、黃英哲、謝小珠、徐美惠、蘇四郎、陳靜、陳徐秀珠、劉金枝、林美足、張烏甜。