超潮的！農民不再是衰老代名詞 雲林青農「猛農月曆」秀健美

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣有朝一日．西螺小農負責人吳佩儒說明「猛農月曆」的創作歷程，和所帶來對時尚農業發展的願景。記者蔡維斌／攝影
農民不再是衰老代名詞！雲林縣「有朝一日．西螺小農」文創平台兩年前首度出版「猛農月曆」，青農壯壯秀肌肉，深受驚艷，2年出版逾千本，去年因故停刊，今年再度復刊。創辦人吳佩儒表示，2026年月曆邀請5位「農模」猛男，除有健美照，更附有他們的農創故事，傳遞農業的無限可能。

雲林縣「有朝一日．西螺小農」文創平台，近年來投入農業文創，為小農發聲，創辦人吳佩儒，為顛覆一般人對老農衰弱的刻版印象，不讓「消防猛男」月曆專美於前，2023年推出全國第1本「猛男」農民月曆，打造青農返鄉注入新活力的新形象，一炮而紅。

首刊「猛農月曆」找來6位身材健美的「農模」拍攝，發刊後在全國捲起一股旋風，隔年增至12人，連獲好評，印刷逾千本，去年因故停刊，引來不少網友敲碗請求續刊。

從事多年廣告行銷的吳佩儒，8年前和老公一起返鄉務農，偶然機會遇見幾位年紀相仿的青農，交談中，得知當下有不少青農，辛苦耕作的農產，雖以年輕的新觀念盡力想透過網路打開行銷通路，但少了識別性、獨創性，也屢屢遇上瓶頸，難以突破。

吳佩儒說，原本返鄉也只想投入農事生產，但在發現青農所遇的困難，才轉念想藉由自身廣告行銷專才，來協助青農打造個人品牌，希望透過猛農月曆，可以讓更多的年輕人對農業改觀，果然月曆一推出便打響名號，尤其健美青農，除了秀肌肉，還隱約感受強健背後一股「農味」氣息，頓時成為國內最特別的月曆，深受歡迎。

吳佩儒說，看似簡單的月曆出版，但籌備拍攝作業頗為繁瑣，且版面若沒有太多變化或新的元素，一成不變很容易逐漸褪色，因此想再調整月曆步調，因此停了一年籌備構思，今年再次出刊。

吳佩儒表示，今年邀請5名農民參與拍攝，分別是宜蘭三星陳韋勝、台中龍井矯鎧丞、雲林西螺陳柏儒、莿桐張祐銓、彰化伸港黃春福，目前正在籌拍2026年版的猛農月曆，除了健美照，今年更規畫加入5位農民的專訪，讓更多人知道來自各地農民背後更多農創故事。

她說，第1年首刊要找合適的健力農民不容易，但打出名號後第2年報名的「農模」就增加，今年入選的5人中，有1人今年已拍了第3年，2人今年第2次，有兩人則是「新猛農」，由於拍攝取景和過程很辛苦，不論烈日當空汗水淋漓或刮風下雨，幾位模特兒和拍攝團隊都相互鼓勵，精神抖擻完成每張劇照，也讓她更有信心做下去。

「從孤單種田到有人陪伴」吳佩儒說，時下青農有許多新創理念，可是要面對耕作、天氣、行銷等許多挑戰，有些參與的猛農確曾想要離農，但參與「猛農曆」改變他們的思維，除可收藏個人健美照，透過故事的連結，顧客也擁有並看見他們喜歡且支持的農夫，她本身也累積許多新創觀念，可說是三贏，最重要是讓更多年輕人感受農夫也可以很時尚。

吳佩儒表示，今年除了在田野間拍攝農民辛苦耕耘的景象，更將場景拉到市場內，讓大家看見農民不同面貌和農產的多樣化，也希望看到未來農業「很多元」的核心價值。

雲林縣有朝一日．西螺小農推出「猛農月曆」，拍出青農的健美照，讓大家感受農業可以很時尚。圖／有朝一日．西螺小農提供
雲林縣有朝一日．西螺小農負責人吳佩儒說明「猛農月曆」的創作歷程，和所帶來對時尚農業發展的願景。記者蔡維斌／攝影
