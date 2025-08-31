因應風災食材短缺 嘉市學童午餐靈活調整營養不流失

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府教育處召集校長及營養師代表開會因應食材因災損等因素面臨短缺及價格調漲情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府教育處召集校長及營養師代表開會因應食材因災損等因素面臨短缺及價格調漲情形。圖／嘉義市政府提供

開學在即，嘉義市政府為防範學校午餐豬肉及葉菜、瓜果類食材因災損等因素面臨短缺及價格調漲之情形，日前召集各學校開會因應；市府教育處長郭添財表示，補助食材採購並兼顧午餐的營養均衡及菜色豐富，加上營養師、廚房巧思，搭配出美味營養餐點，確保學校午餐供應無虞。

市長黃敏惠表示，嘉義市國中小目前透過自設廚房自辦午餐，並訂定學校午餐食材採購契約要求業者提供符合三章一Q的新鮮食材，目前尚無廠商針對9月份菜單反映豬肉等食材供應問題，市府持續掌握供應情形並做適當的菜單調整。

嘉義市提升相關食材的安全性規範，自114學年度第1學期起學校午餐使用生鮮豬肉及禽肉類食材，皆須優先採用CAS驗證產品，藉以提升學校午餐食材的安全性及三章驗證食材的使用率，做好源頭管理，共同把關師生食的安全。

處長郭添財表示，嘉義市營養飽育計畫已透過補助炊事費、人事費等方式，使學生所繳的餐費全數用於食材採購，但在學校午餐成本考量下，仍須兼顧學校午餐的營養均衡及菜色豐富性；豬肉並非唯一的選擇，也可以選用雞肉、魚肉、蛋品等食材作為優質蛋白質的來源，豆腐、豆干等富含鈣質的植物性蛋白以及每周2次的鮮奶供應，更是孩子們成長所需的營養。

而近期因天然災害導致的葉菜類及瓜果類短缺情形，也可選用菇蕈類、根莖菜類、芽菜類或冷凍蔬菜等品項替代供應。各校食育組長與營養師也會發揮專業，運用各項食材的營養，搭配出豐富美味且符合營養標準的午餐，確保學校午餐供應無虞。

跨局處的校園午餐聯合訪視也將在9月啟動，透過市府教育處與衛生局的食安管控作為，保障校園午餐食材的安全及品質。

嘉義市因應風災食材短缺，學童午餐靈活調整營養不流失。圖為營養午餐菜單。圖／嘉義市政府提供
嘉義市因應風災食材短缺，學童午餐靈活調整營養不流失。圖為營養午餐菜單。圖／嘉義市政府提供

