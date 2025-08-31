因應風災食材短缺 嘉市學童午餐靈活調整營養不流失

開學在即，嘉義市政府為防範學校午餐如豬肉及葉菜、瓜果類食材因災損等因素面臨短缺及價格調漲之情形，日前召集各學校開會因應；市府教育處長郭添財表示，補助食材採購並兼顧午餐的營養均衡及菜色豐富，加上營養師、廚房巧思，搭配出美味營養餐點，確保學校午餐供應無虞。

市長黃敏惠表示，嘉義市國中小目前透過自設廚房自辦午餐，並訂定學校午餐食材採購契約要求業者提供符合三章一Q的新鮮食材，目前尚無廠商針對9月份菜單反映豬肉等食材供應問題，市府持續掌握供應情形並做適當的菜單調整。

嘉義市提升相關食材的安全性規範，自114學年度第1學期起學校午餐使用生鮮豬肉及禽肉類食材，皆須優先採用CAS驗證產品，藉以提升學校午餐食材的安全性及三章驗證食材的使用率，做好源頭管理，共同把關師生食的安全。

處長郭添財表示，嘉義市營養飽育計畫已透過補助炊事費、人事費等方式，使學生所繳的餐費全數用於食材採購，但在學校午餐成本考量下，仍須兼顧學校午餐的營養均衡及菜色豐富性；豬肉並非唯一的選擇，也可以選用雞肉、魚肉、蛋品等食材作為優質蛋白質的來源，豆腐、豆干等富含鈣質的植物性蛋白以及每周2次的鮮奶供應，更是孩子們成長所需的營養。

而近期因天然災害導致的葉菜類及瓜果類短缺情形，也可選用菇蕈類、根莖菜類、芽菜類或冷凍蔬菜等品項替代供應。各校食育組長與營養師也會發揮專業，運用各項食材的營養，搭配出豐富美味且符合營養標準的午餐，確保學校午餐供應無虞。