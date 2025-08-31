台南水道博物館互動展落幕 遊客留逾3千張創作

台南山上花園水道博物館舉辦微型互動展「你心目中的河流」今天結束，供遊客張貼創作河流意象的展板，從原規劃1面增加為2面，累積超過3000張作品，成為不少遊客討論話題。

館方人員今天告訴中央社記者，利用暑假檔期規劃的「你心目中的河流」微型互動展，邀請遊客畫出心目中河流景色，貼到展場河流展示板上，留下許多不同創意，推出後成為園區高人氣景點，大家在展示自己作品同時，也能欣賞其他遊客作品。

館方指出，活動原僅設置1面河流展板，未料反應熱烈，短時間內即被作品貼滿，隨即加設第2面展板，展期至今天結束，累積超過3000張作品，彷彿將「河道」堵滿，相當壯觀。

館方指出，遊客創作內容兼具創意與趣味，有考究型的八田與一與圳溝意象、栩栩如生的花草鳥獸，甚至還有動漫角色躍上展板，成為另類宣傳方式，還有情侶以「到此一遊」方式留下愛情印記，更有人直接寫上「愛情來得太快」的字句，引發共鳴。

館方指出，此次展覽搭配特製紀念明信片與套色印章收集活動，並於每周末加碼推出冰品兌換，吸引許多家庭與年輕族群參與，隨著民眾創意持續累積，展板呈現出不同型式河流生命力，不僅展現創作者想像力，也讓古蹟園區在暑假期間成為創意交流舞台。

館方強調，此次活動成功引起話題，更讓「河流」成為情感與創意的載體，未來將持續推出兼具互動與地方特色展覽，邀請更多民眾參與，留下屬於自己的足跡與故事。