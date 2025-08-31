雲林縣打造社區版「ChatGPT」 讓社造不斷層變聰明

社區工作經常面臨改選後業務交接資料不齊全的窘境，甚或寫計畫爭取經費遇到困難。雲林縣共有449個社區發展協會，推動社造扮演吃重角色；為不讓業務「斷層」，雲林政府與產學合作建構「社區AI知識系統」，打造社區版「ChatGPT」，滿足資訊查詢、資料取得的需求。

雲林縣府調查發現，縣內449個社區發展協會，經常在改選後，負責社區業務的協會主要幹部一旦換新血，因平時資料建立不夠完整，有時只用口頭或紙本文件交接，資料不齊全或過於凌散，導致社區資訊斷層，新任幹部若需要要提計畫案，常常被迫從頭開始，爭取經費曠日廢時。

縣府計畫處長李明岳說，社區資料交接陷入斷層危機，為讓社區可更快速掌握社區計畫內容，與雲林科技大學與亞洲大學合作開發「社區AI知識系統」，導入現有社區相關資料，建構一套資訊共享網路平台，讓社區幹部可透過關鍵字搜尋，快速查到相關提案及資料。

李明岳表示，該系統是跨局處整合，分2年期計畫，將先導入城鄉發展處內約140至150個社區的農村再生計畫資料，未來逐步納入社會處、文化觀光處有關社區發展協會的相關資訊，讓社區發展幹部撰寫計畫時，能快速查詢所需資料，讓計畫案更加完整，打造社區版「ChatGPT」。

雲科大副校長黃世輝指出，將分散資料整合到單一平台資料庫能大幅提升取用效率，有助於政策制定；亞洲大學助理教授王志華也認為，雲林社區蘊藏的技藝與智慧，若能透過AI科技保存，將成為未來發展的重要資產。

縣長張麗善指出，該計畫第1年先測試、優化，再逐步擴大全縣社區，AI系統可幫助即時掌握縣府的計畫、資源配置，也能累積經驗傳承，作業不必從零開始，尤其雲林人口老化又缺工，社區發展需要更多人力和智慧，希望透過AI輔助將資源發揮最大效益，讓社區發展能走得更長遠。