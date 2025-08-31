快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

雲林縣打造社區版「ChatGPT」 讓社造不斷層變聰明

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府與產學合作建構社區AI資料系統，讓社區業務作業更便捷，打造社區版「ChatGPT」，快速滿足資訊查詢、資料取得的需求，讓社區發展不斷層。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與產學合作建構社區AI資料系統，讓社區業務作業更便捷，打造社區版「ChatGPT」，快速滿足資訊查詢、資料取得的需求，讓社區發展不斷層。記者蔡維斌／攝影

社區工作經常面臨改選後業務交接資料不齊全的窘境，甚或寫計畫爭取經費遇到困難。雲林縣共有449個社區發展協會，推動社造扮演吃重角色；為不讓業務「斷層」，雲林政府與產學合作建構「社區AI知識系統」，打造社區版「ChatGPT」，滿足資訊查詢、資料取得的需求。

雲林縣府調查發現，縣內449個社區發展協會，經常在改選後，負責社區業務的協會主要幹部一旦換新血，因平時資料建立不夠完整，有時只用口頭或紙本文件交接，資料不齊全或過於凌散，導致社區資訊斷層，新任幹部若需要要提計畫案，常常被迫從頭開始，爭取經費曠日廢時。

縣府計畫處長李明岳說，社區資料交接陷入斷層危機，為讓社區可更快速掌握社區計畫內容，與雲林科技大學與亞洲大學合作開發「社區AI知識系統」，導入現有社區相關資料，建構一套資訊共享網路平台，讓社區幹部可透過關鍵字搜尋，快速查到相關提案及資料。

李明岳表示，該系統是跨局處整合，分2年期計畫，將先導入城鄉發展處內約140至150個社區的農村再生計畫資料，未來逐步納入社會處、文化觀光處有關社區發展協會的相關資訊，讓社區發展幹部撰寫計畫時，能快速查詢所需資料，讓計畫案更加完整，打造社區版「ChatGPT」。

雲科大副校長黃世輝指出，將分散資料整合到單一平台資料庫能大幅提升取用效率，有助於政策制定；亞洲大學助理教授王志華也認為，雲林社區蘊藏的技藝與智慧，若能透過AI科技保存，將成為未來發展的重要資產。

縣長張麗善指出，該計畫第1年先測試、優化，再逐步擴大全縣社區，AI系統可幫助即時掌握縣府的計畫、資源配置，也能累積經驗傳承，作業不必從零開始，尤其雲林人口老化又缺工，社區發展需要更多人力和智慧，希望透過AI輔助將資源發揮最大效益，讓社區發展能走得更長遠。

雲林 幹部 亞洲大學

延伸閱讀

台中6歲童疑看社區普度攀窗墜樓亡 檢今相驗

北市獼猴入侵社區5年274件…內湖最多北投也暴增10倍

高雄本土登革熱再+1...已累計9例 衛生局：屬同一波社區感染

彰化大村第一屆社區運動會 全鄉社區到齊綻放活力

相關新聞

台南百貨新店試營運塞爆 民憂成為塞車之都

新光三越台南小北門店前天試營運首日，西門路、和緯路周邊交通大打結，市民憂成「塞車之都」，民代要求市府檢討交通動線。交通局...

一家人投入共老社區 獲衛福部金點獎肯定

台南市新化區東榮社區獲衛生福利部「金點之星獎」肯定，發展協會執行長、前理事長趙阿明笑說，一度沒人願意接理事長，被前理事長...

雲林「虎尾潮」3期動工 後年4月完工

水利署推動與雲林縣政府合作「虎尾潮」計畫，結合防洪安全、景觀營造與文化再生的重大河川整治工程，總經費逾11億餘元，第三期...

嘉縣溫室還倒在田裡 排到明年才能重建

7月初丹娜絲颱風造成嘉義縣農業災情嚴重，農業處統計共961公頃溫網室倒塌或網布破損，初估災損逾10億元，將近兩個月來，許...

七夕促職場良緣 96人搶305職缺媒合率逾五成

七夕不只過節，也能為職涯「牽紅線」，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心昨七夕上午舉辦小型徵才活動，9家廠商釋出305個職...

慶祝永康三崁店糖廠園區修復完工 今辦「生態文化祭歷史揭幕典禮」

台南永康區公所、三民里辦公處與三民社區發展協會下午在永康三崁店糖廠園區舉辦「蛙語森聲．綠意永康—生態文化祭暨歷史揭幕典禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。