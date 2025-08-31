嘉縣溫室還倒在田裡 排到明年才能重建

7月初丹娜絲颱風造成嘉義縣農業災情嚴重，農業處統計共961公頃溫網室倒塌或網布破損，初估災損逾10億元，將近兩個月來，許多溫室還倒在田裡。行政院長卓榮泰昨到鹿草鄉視察溫室復原情形，民代盼政府媒合外縣市業者參與復原，讓農民有更多選擇。

議員黃榮利表示，太保市溫室設施財損超過10億元，比農損金額高出許多，還有很多溫室倒在田裡，嘉義縣只有8家搭建溫網室廠商，最快要排到明年才能重建，修復之路遙遙無期，而且貸款照樣要算利息，青農和時間賽跑，盼中央協助媒合外縣市廠商，讓農民有更多選擇。

卓榮泰到農民王靜美的小黃瓜溫室時說，颱風後連續1個月豪雨，施工困難，工班也很難調動。立法院通過丹娜絲颱風重建及復原經費600億元，這次農業設施重建補助比率從5成提高至8成，另外也有一些農損現金救助，他知道這些無法彌補農民的損失，但希望大家一起有勇氣、有力氣再站起來，讓返鄉青農繼續從事精緻、智慧農業。

農糧署南區分署長賴明陽表示，颱風後發現鋼骨架構溫網室比傳統錏管更耐風，原本農糧署補助重建以恢復原狀為主，但是為鼓勵農民升級農業生產設施，若要由錏管改建為鋼骨，一律補助價格較高的鋼骨費用；另外，鋼骨架構若僅塑膠布破損，補助比率也提高至二分之一。