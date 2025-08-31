聽新聞
虎尾潮3期動工 後年4月完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林虎尾潮計畫三期工程昨天開工，行政院長卓榮泰（右四）、雲林縣長張麗善（右三）與立委劉建國（右二）、中央畜產會董事長蘇治芬（左三）等人出席。記者陳雅玲／攝影
水利署推動與雲林縣政府合作「虎尾潮」計畫，結合防洪安全、景觀營造與文化再生的重大河川整治工程，總經費逾11億餘元，第三期工程安慶圳虎尾糖廠段景觀及治理工程，行政院長卓榮泰昨天主持開工典禮，預定2027年4月完工。

卓榮泰、經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬、雲林縣長張麗善、立委劉建國、丁學忠、中央畜產會董事長蘇治芬等人出席開工典禮。卓榮泰表示，虎尾潮是台灣首件水利工程由國際團隊競圖，加上國內優質設計團隊，水域治理及地方文化融合，成為雲林發展的新里程碑。

虎尾潮工程共分3期，第一期工程針對北港溪右岸約27公頃高灘地環境營造，將於今年9月完工，第二期工程則是針對一期工程堤頂步道至平和橋約1.5公里、人行步道動線串連約1.2公里，增設2處休憩廣場，目前工程進度約2.5％，預計明年4月完工。

林元鵬表示，安慶圳大排虎尾糖廠段治理工程分為三大面向，包含汙水截流工程、濁幹線引水工程，及光明路93巷至中山路的水環境營造工程，經費約2.3億元，工期約600天；另補助雲林縣政府6.02億元「青埔分洪道及抽水站工程」，總經費達11.23億元。

