一家人投入共老社區 獲衛福部金點獎肯定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市新化區東榮社區執行長趙阿明（左二）、理事長林密美（右二）和健康促進老師趙惠吟（左）是一家人，右為「媽媽長」楊絹。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區東榮社區執行長趙阿明（左二）、理事長林密美（右二）和健康促進老師趙惠吟（左）是一家人，右為「媽媽長」楊絹。記者吳淑玲／攝影

台南市新化區東榮社區獲衛生福利部「金點之星獎」肯定，發展協會執行長、前理事長趙阿明笑說，一度沒人願意接理事長，被前理事長騙來的，卻在參加全國大會師參訪後驚覺，原來社區能夠發揮這麼多功能，他拉妻子林密美、女兒趙惠吟一起投入，打造共老社區。

據點設於新化老人文康中心一樓，原本閒置淪為「蚊子館」，在趙阿明積極奔走下獲公所同意使用。初期沒有長輩要參加，他靈機一動邀請新化區農會媽媽教室的楊絹煮滷麵招待鄉親，從最初3、5人共餐，逐步發展到50人「一鍋不夠煮兩鍋」。之後在衛生局協助下，引進營養課程，帶領長者學習「怎麼吃得好、吃得巧、吃得對」。

80多歲的楊絹仍帶領膳食組志工，每天以當季食材烹煮餐點，據點共餐與送餐服務人數突破百人。隨需求增加，社區更串連慈善基金會、食物銀行，打造共餐廚房，並將閒置土地改造成「不彎腰農場」，讓長者與居民及學童共同體驗食農教育。

隨著社區業務增加，趙阿明也拉妻子林密美幫忙，現任理事長的她帶領環境志工，天天清晨輪班清掃大目降文化園區，365天無休，颱風天更是不畏風雨。女兒趙惠吟也從志工成長為健康促進老師，為社區注入活力。

趙阿明說，有感於父母親雖都活到高齡90多歲，但沒有健康的活動空間，如今東榮社區以據點共餐、健康促進及延緩失能失智課程，引導長者走出家門，並透過志工與居民合作，逐步營造「共老共好、共享共生」的社區典範。

