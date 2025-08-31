聽新聞
台南百貨新店試營運塞爆 民憂成為塞車之都

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
新光三越台南小北門店試營運首日車潮就塞爆，市府交通局昨天邀集百貨公司和警方會勘後，提出因應措施。圖／台南市交通局提供
新光三越台南小北門店試營運首日車潮就塞爆，市府交通局昨天邀集百貨公司和警方會勘後，提出因應措施。圖／台南市交通局提供

新光三越台南小北門店前天試營運首日，西門路、和緯路周邊交通大打結，市民憂成「塞車之都」，民代要求市府檢討交通動線。交通局昨邀集新光三越與警方會勘，啟動2線免費接駁公車、增設特約停車場及加強交通疏導等措施；另西市場周邊國華街、正興街湧現人潮，延長交管至晚間8時。

小北門店坐落昔日東帝士百貨舊址，再次帶動西門商圈熱絡。市議員李宗霖表示，早在兩年前就預見人潮問題並提案要求改善交通，但左轉專用道仍在施工，人行環境也未優化，因每逢周五有小北、花園、武聖夜市與三間新光百貨、西市場同時吸客，要求妥善規畫交通。

市府表示，已要求開發單位依交評規畫落實停車供給，除商場內汽車329格、機車922格外，鄰近成德里立體停車場及特約停車場合計可提供700多格汽車、1100多格機車位。另周邊8條公車路線每日超過300班次，呼籲民眾多加利用。

不過，實際湧入人車仍超乎預期。交通局會勘後決定假日由百貨聘用13名義交，配置於和緯路與育德路口、西門路與和緯路口等9處重點崗位，協助車流疏導及行人引導。

市府並協調4處特約停車場，包括城市車旅台南文成站、小北商場站、成德立體停車場及嘟嘟房台南和緯站，提供457格汽車與227格機車停車位，並比照館內折抵停車費。

周五至周日，交通局安排2條巡迴接駁公車，往返成德立體停車場與文成站，上午10時50分至晚間10時，每10分鐘一班；立賢路與育德路口人潮尖峰時間將實施行人專用時相，並調整主要車流路口的號誌秒數，提升通行效率。

另西市場開幕後，國華街、正興街人車湧入，連兩個周休假日將延長交管至晚間8時，並透過大台南智慧交控中心疏導車流，也請民眾多利用公車及YouBike。

