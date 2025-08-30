聽新聞
0:00 / 0:00
七夕促職場良緣 96人搶305職缺媒合率逾五成
七夕不只過節，也能為職涯「牽紅線」，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心昨七夕上午舉辦小型徵才活動，9家廠商釋出305個職缺，今公布媒合結果，活動吸引96人投遞履歷，現場促成52人初步媒合，媒合率達54.16％，其中，矽品精密開出的設備工程師職缺，最高薪資達6萬7千元，最受矚目。
虎尾就業中心主任廖家偉表示，昨徵才活動不僅有矽品精密、全聯實業、大武山牧場、安心食品、愛象英語虎尾分校等企業參與，職缺涵蓋製造、零售、食品及教育領域，提供求職者多元選擇。
活動設計呼應七夕氛圍，雲林縣孤挺花家庭關懷協會的30位學童帶來千隻紙鶴，象徵祝福與希望，現場打造心動履歷牆，讓廠商得以從中尋覓人才，形成別具巧思的「職場配對」。
廖家偉表示，現場有履歷健診、面試指引與「能力強項卡」測驗，協助民眾認識自身優勢，最終吸引96人投遞履歷，現場促成52人初步媒合，媒合率達54.16％
廖家偉表示，未來將持續整合在地資源，創造更多就業機會，協助民眾找到「最適合」的職涯舞台。相關求職資訊可洽虎尾就業中心（05）6330422。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言