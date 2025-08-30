快訊

黃國昌走讀「伸手勒員警脖子」？畫面曝光 當事人也發聲了

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

七夕促職場良緣 96人搶305職缺媒合率逾五成

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林虎尾就業中心七夕徵才活動媒合率逾5成。圖／虎尾就業中心提供
雲林虎尾就業中心七夕徵才活動媒合率逾5成。圖／虎尾就業中心提供

七夕不只過節，也能為職涯「牽紅線」，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心昨七夕上午舉辦小型徵才活動，9家廠商釋出305個職缺，今公布媒合結果，活動吸引96人投遞履歷，現場促成52人初步媒合，媒合率達54.16％，其中，矽品精密開出的設備工程師職缺，最高薪資達6萬7千元，最受矚目。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，昨徵才活動不僅有矽品精密、全聯實業、大武山牧場、安心食品、愛象英語虎尾分校等企業參與，職缺涵蓋製造、零售、食品及教育領域，提供求職者多元選擇。

活動設計呼應七夕氛圍，雲林縣孤挺花家庭關懷協會的30位學童帶來千隻紙鶴，象徵祝福與希望，現場打造心動履歷牆，讓廠商得以從中尋覓人才，形成別具巧思的「職場配對」。

廖家偉表示，現場有履歷健診、面試指引與「能力強項卡」測驗，協助民眾認識自身優勢，最終吸引96人投遞履歷，現場促成52人初步媒合，媒合率達54.16％

廖家偉表示，未來將持續整合在地資源，創造更多就業機會，協助民眾找到「最適合」的職涯舞台。相關求職資訊可洽虎尾就業中心（05）6330422。

雲林虎尾就業中心七夕徵才活動媒合率逾5成。圖／虎尾就業中心提供
雲林虎尾就業中心七夕徵才活動媒合率逾5成。圖／虎尾就業中心提供

履歷 職缺 七夕

延伸閱讀

七夕「蹲點」垃圾桶 網友撿寶攻略火了 律師：可能觸法

「虎尾潮」第三期動工 打造雲林水漾新里程碑

《子夜歸》七夕熱情如火 許凱上演浴室吻、陰濕吻、勾引吻

恭喜！風田七夕宣布閃婚 新娘身分曝光是她

相關新聞

影／高舉「停止迫害柯文哲」 台南數百名小草遊行聲援

「為柯文哲而走」台灣民眾黨支持者及台南小草今下午4時許從東區平實公園集合出發，與全台北中南同步串聯遊行，高舉「停止迫害柯...

七夕促職場良緣 96人搶305職缺媒合率逾五成

七夕不只過節，也能為職涯「牽紅線」，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心昨七夕上午舉辦小型徵才活動，9家廠商釋出305個職...

慶祝永康三崁店糖廠園區修復完工 今辦「生態文化祭歷史揭幕典禮」

台南永康區公所、三民里辦公處與三民社區發展協會下午在永康三崁店糖廠園區舉辦「蛙語森聲．綠意永康—生態文化祭暨歷史揭幕典禮...

嘉義縣961公頃溫室毀損 農民苦等工班修復遙遙無期

丹娜絲颱風造成嘉義縣農業災情嚴重，農業處統計共961公頃溫網室倒塌或網布破損，初估災損逾10億元，許多溫室還倒在田裡，重...

南科「小農市集」登場 今明兩天能買到多種在地蔬果農漁特產

南科管理局協助南科所在縣市小農、推廣農民作物與農特產品，今明兩天在管理局前Park17商場舉辦「南科小農市集」。多攤小農...

新光三越台南小北門店塞爆 急開2條免費接駁巡迴公車

新光三越台南小北門店昨試營運首日，西門路、和緯路周邊交通大打結，周休假日恐迎來更大考驗，有市民批恐怕成「塞車之都」，民代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。