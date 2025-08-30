慶祝永康三崁店糖廠園區修復完工 今辦「生態文化祭歷史揭幕典禮」

台南永康區公所、三民里辦公處與三民社區發展協會下午在永康三崁店糖廠園區舉辦「蛙語森聲．綠意永康—生態文化祭暨歷史揭幕典禮」，慶祝永康三崁店糖廠神社、防空洞群修復完工，並推廣諸羅樹蛙生態保育觀念，

活動內容包含諸羅樹蛙保育宣導、慢活市集、蚊香、植物槌染、蛙粿及多肉盆栽DIY等生態手作體驗、街頭藝人樂團表演及草地音樂親子野餐。還有隱藏版樹蛙夜譚等活動，融合歷史人文與生態教育，期望深化市民對在地文化與生態多樣性的認識與關懷。

永康糖廠神社遺址是台南「市定古蹟」、日據時期產業文化遺跡，與防空洞群形成連貫景觀，是日據時期產業與人文遺跡。台南市政府文化資產管理處2023年開始修復，今年1月完工，修繕經費1060萬元。

區公所表示，修復後改善周邊環境，也提升文化資產保存維護效益，形塑出兼具文化歷史、樹蛙生態與老樹生長特色場域。

該地2007年發現許多諸羅樹蛙後，成為在地文化與生態保育據點。三民里辦公處與社區發展協會今天配合成立「樹蛙巡守隊」，10名志工組成每日一次自主巡查，展現守護園區棲息的珍貴樹蛙、社區共同守護生態的決心。

市長黃偉哲表示，永康糖廠神社及防空洞群等歷史建物設施兼具文化價值與生態意義，市府將持續支持修復與保育行動，促進歷史與環境共榮，打造永康成為兼具文化底蘊與自然生態的宜居城市。