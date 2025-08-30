聽新聞
影／高舉「停止迫害柯文哲」 台南數百名小草遊行聲援
「為柯文哲而走」台灣民眾黨支持者及台南小草今下午4時許從東區平實公園集合出發，與全台北中南同步串聯遊行，高舉「停止迫害柯文哲」等標語，高喊「司法要公平」、「法庭要直播」及「柯文哲清清白白」，呼籲司法單位停止不當羈押，釋放柯文哲。
台南場吸引數百位支持者到場聲援，不僅有年輕夫婦帶著小孩到場，也有情侶帶到毛小孩等，不畏烈日，徒步遊行東區主要幹道，展開約1個半小時遊行活動。因全場也依法申請集會遊行，出發前，支持者還特地感謝員警的全力協助。
即將代表民眾黨投入永康區議員選舉的林乃立說，響應司法要正義，希望法庭要直播，讓陽光照進法庭裡，一切的審訊都是公開透明。她說，台南在地約200多位民眾報名參與，響應主席黃國昌在台北帶領支持者走讀，希望能聲援柯文哲，希望他可以受到公平正義的審判，而不是黑箱的司法。
民眾黨東區主任陳進男說，雖然大家心情很沉重，阿北從去年9月5日羈押到現在已經快1年了，但他希望大家能以輕鬆的心情來面對這場遊行及我們的生命，這也是阿北一直期許我們的事情。
支持者認為，看到上午在台北走讀發生的事情，認為我們真的要一步一步往前走，朝著的我們目標「釋放柯文哲」前進。也有支持者提到柯文哲遭羈押近1年的處境而哽咽，深表不捨。
