影／高舉「停止迫害柯文哲」 台南數百名小草遊行聲援

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南場吸引數百位支持者到場聲援，不畏烈日，展開約1個半小時遊行活動。記者邵心杰／攝影
台南場吸引數百位支持者到場聲援，不畏烈日，展開約1個半小時遊行活動。記者邵心杰／攝影

「為柯文哲而走」台灣民眾黨支持者及台南小草今下午4時許從東區平實公園集合出發，與全台北中南同步串聯遊行，高舉「停止迫害柯文哲」等標語，高喊「司法要公平」、「法庭要直播」及「柯文哲清清白白」，呼籲司法單位停止不當羈押，釋放柯文哲。

台南場吸引數百位支持者到場聲援，不僅有年輕夫婦帶著小孩到場，也有情侶帶到毛小孩等，不畏烈日，徒步遊行東區主要幹道，展開約1個半小時遊行活動。因全場也依法申請集會遊行，出發前，支持者還特地感謝員警的全力協助。

即將代表民眾黨投入永康區議員選舉的林乃立說，響應司法要正義，希望法庭要直播，讓陽光照進法庭裡，一切的審訊都是公開透明。她說，台南在地約200多位民眾報名參與，響應主席黃國昌在台北帶領支持者走讀，希望能聲援柯文哲，希望他可以受到公平正義的審判，而不是黑箱的司法。

民眾黨東區主任陳進男說，雖然大家心情很沉重，阿北從去年9月5日羈押到現在已經快1年了，但他希望大家能以輕鬆的心情來面對這場遊行及我們的生命，這也是阿北一直期許我們的事情。

支持者認為，看到上午在台北走讀發生的事情，認為我們真的要一步一步往前走，朝著的我們目標「釋放柯文哲」前進。也有支持者提到柯文哲遭羈押近1年的處境而哽咽，深表不捨。

「為柯文哲而走」台南場活動上，可以看到家長帶著小孩響應參與。記者邵心杰／攝影
「為柯文哲而走」台南場活動上，可以看到家長帶著小孩響應參與。記者邵心杰／攝影
台灣民眾黨支持者及台南小草今下午4時許從東區平實公園集合出發，與全台北中南同步串聯遊行。記者邵心杰／攝影
台灣民眾黨支持者及台南小草今下午4時許從東區平實公園集合出發，與全台北中南同步串聯遊行。記者邵心杰／攝影
「釋放柯文哲」支持者高呼口號，互相勉勵，一步一步朝目標前進。記者邵心杰／攝影
「釋放柯文哲」支持者高呼口號，互相勉勵,一步一步朝目標前進。記者邵心杰／攝影

司法 柯文哲 台灣民眾黨

相關新聞

影／高舉「停止迫害柯文哲」 台南數百名小草遊行聲援

「為柯文哲而走」台灣民眾黨支持者及台南小草今下午4時許從東區平實公園集合出發，與全台北中南同步串聯遊行，高舉「停止迫害柯...

七夕促職場良緣 96人搶305職缺媒合率逾五成

七夕不只過節，也能為職涯「牽紅線」，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心昨七夕上午舉辦小型徵才活動，9家廠商釋出305個職...

慶祝永康三崁店糖廠園區修復完工 今辦「生態文化祭歷史揭幕典禮」

台南永康區公所、三民里辦公處與三民社區發展協會下午在永康三崁店糖廠園區舉辦「蛙語森聲．綠意永康—生態文化祭暨歷史揭幕典禮...

嘉義縣961公頃溫室毀損 農民苦等工班修復遙遙無期

丹娜絲颱風造成嘉義縣農業災情嚴重，農業處統計共961公頃溫網室倒塌或網布破損，初估災損逾10億元，許多溫室還倒在田裡，重...

南科「小農市集」登場 今明兩天能買到多種在地蔬果農漁特產

南科管理局協助南科所在縣市小農、推廣農民作物與農特產品，今明兩天在管理局前Park17商場舉辦「南科小農市集」。多攤小農...

新光三越台南小北門店塞爆 急開2條免費接駁巡迴公車

新光三越台南小北門店昨試營運首日，西門路、和緯路周邊交通大打結，周休假日恐迎來更大考驗，有市民批恐怕成「塞車之都」，民代...

