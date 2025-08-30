嘉義縣961公頃溫室毀損 農民苦等工班修復遙遙無期
丹娜絲颱風造成嘉義縣農業災情嚴重，農業處統計共961公頃溫網室倒塌或網布破損，初估災損逾10億元，許多溫室還倒在田裡，重建要排到明年，修復之路遙遙無期，行政院長卓榮泰今到鹿草鄉視察溫室復原情形，議員黃榮利盼政府媒合外縣市業者，讓農民有更多選擇。
黃榮利說，太保市溫室設施財損超過10億元，比農損金額高出許多，還有很多溫室倒在田裡，嘉義縣只有8間搭建溫網室廠商，最快要排到明年才能重建，修復之路遙遙無期，貸款開始就會算利息，青農和時間賽跑，盼中央協助媒合外縣市廠商，讓農民有更多選擇。
卓榮泰視察鹿草農民王靜美的小黃瓜溫室，王感謝中央關心並補助經費。卓榮泰說，「今天請部長和分署長來報告，不是要說我們做的有多好，而是想聽妳說，我們還有哪些地方做得不夠，還可以多做一些什麼，或是往後時程可以加快，颱風後連續1個月豪雨，施工困難，工班也很難調動。」
卓榮泰說，立法院通過丹娜絲颱風重建及復原經費600億元，這次農業設施重建補助比例從5成提高至8成，另外也有一些農損現金救助，他知道這些無法彌補農民的損失，但希望大家一起有勇氣、有力氣再站起來，讓返鄉青農繼續從事精緻、智慧農業。
農糧署南區分署長賴明陽說，颱風後發現鋼骨架構溫網室比傳統錏管更耐風，原本農糧署補助重建以恢復原狀為主，但為鼓勵農民升級農業生產設施，若要由錏管改建鋼骨架構，一律補助價格較高的鋼骨費用；另鋼骨架構若僅塑膠布破損，補助比例也提高至二分之一。
