南科「小農市集」登場 今明兩天能買到多種在地蔬果農漁特產

南科管理局協助南科所在縣市小農、推廣農民作物與農特產品，今明兩天在管理局前Park17商場舉辦「南科小農市集」。多攤小農與新市社內社區展售在地新鮮蔬果、農產加工品，吸引許多南科廠商員工光顧，部分大廠發現產品天然鮮美決定引進廠內販售。

今明現場有15攤展售地瓜、小白菜、小黃瓜、南瓜、空心菜、菱角、檸檬等蔬菜水果、特色鮮食小菜與虱目魚、皮蛋、鹹蛋、天然香草、茶樹精油與嘉義農產合作社加工產品等種類繁多。南科有九萬多從業人員，管理局希望更多人能方便買到在地新鮮蔬果農漁產品。

現場除農產品展售與品嘗試吃、免費的DIY活動：還有虱目魚達人黃國基的生態奧秘與美味變身術講座，與有機農夫甘晨銘講解茶樹從怎麼種怎麼做成精油、茶樹精油蒸餾體驗。

明天上午11點有「從舌尖到土地的香蕉循環之旅」活動，要參加的民眾請自備一個空寶特瓶。下午兩點半則有「手作紅土鹹鴨蛋寶藏」體驗。

管理局希望「小農市集」募集在地小農設攤，讓消費者能直接選購新鮮優質農產品、拓展銷售通路支持在地小農。不少小農也因產品C P值高，許多南科人與路過民眾還留下聯絡方式，打算長期訂購。