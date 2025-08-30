快訊

新光三越台南小北門店塞爆 急開2條免費接駁巡迴公車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新光三越台南小北門店試營運車潮就塞爆，交通局今天會勘提出因應措施。圖／台南市交通局提供
新光三越台南小北門店試營運車潮就塞爆，交通局今天會勘提出因應措施。圖／台南市交通局提供

新光三越台南小北門店昨試營運首日，西門路、和緯路周邊交通大打結，周休假日恐迎來更大考驗，有市民批恐怕成「塞車之都」，民代要求市府檢討因應動線，交通局今再邀新光三越、警方會勘，將從義交協助、增設停車場、免費接駁車到號誌調控，多管齊下，盡力降低商圈交通壅塞影響。

交通局表示，假日新光三越聘用的13名義交，將分別配置在和緯路與育德路口、西門路與和緯路口等 9 處重點崗位，協助交通疏導與行人引導。

停車供給方面，市府協調 4 處特約停車場，包括城市車旅台南文成站、小北商場站、成德立體停車場及嘟嘟房台南和緯站，共可提供457格汽車與227格機車停車位，並比照館內優惠折抵停車費。

此外，周五至周日交通局安排2條巡迴接駁公車，往返成德立體停車場與文成站，服務時間為上午10時50分至晚間10時，每10分鐘發車，並有專人引導。

交通局指出，小北門店周邊路口已同步進行號誌優化。立賢路與育德路口自周五晚間5時至 10時，以及周六、周日白天11時至晚間10時，將實施「行人專用時相」，保障大量人流安全。

另針對主要進出商場車流，和緯路、育德路口及西門路200巷口尖峰時段號誌周期延長至140秒，以利車輛疏運；至於育德路、西門路四段65巷、西門路四段1巷及立賢路一段等3處路口，則維持全日80秒號誌周期，提升周邊道路整體通行效率。

新光三越台南小北門店試營運車潮就塞爆，交通局今天會勘提出因應措施。圖／台南市交通局提供
台南 新光三越

