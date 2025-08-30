快訊

「虎尾潮」第三期動工 打造雲林水漾新里程碑

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林虎尾潮計畫三期工程今天開工。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾潮計畫三期工程今天開工。記者陳雅玲／攝影

為改善雲林縣淹水問題，經濟部水利署投入11億元經費，進行進行「虎尾潮」計畫工程，今第三期安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程開工，預計2027年4月完工，行政院長卓榮泰表示，這是台灣首件由國際團隊競圖的水利工程，完工後將成為雲林發展的新里程碑。

虎尾潮計畫第三期工程今天動工，卓榮泰、 經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬、雲林縣長張麗善、立委劉建國及丁學忠、中央畜產會董事長蘇治芬等人出席開工典禮。

虎尾潮計畫是時任總統蔡英文到雲林虎尾視察時，經濟部水利署、前立委蘇治芬等人提議規畫，不僅可藉此防洪治水，也能打造優質水環境，有利虎尾發展。

虎尾潮工程共分為3期，第一期工程針對北港溪右岸約27公頃高灘地環境營造，將於今年9月完工，第二期工程則是針對一期工程堤頂步道至平和橋約1.5公里、人行步道動線串連約1.2公里，增設2處休憩廣場，目前工程進度約2.5％預計明年4月完工。

林元鵬表示，第三期的安慶圳大排虎尾糖廠段治理工程分為三大面向，包含汙水截流工程、濁幹線引水工程，及光明路93巷至中山路的水環境營造工程，總經費約2.3億元，工期約600天。

中央另補助雲林縣政府6.02億元進行「青埔分洪道及抽水站工程」，治理工程總經費達11.23億元，預計2027年4月全數完工。

卓榮泰表示，虎尾潮是台灣首件水利工程由國際團隊競圖，加上國內優質設計團隊，足以向國際展示的地方建設，未來會把水域治理及地方文化融合，成為雲林發展的新里程碑。

張麗善表示，由中央補助的青埔分洪道及抽水站工程將於年底動土，要求大家見證雲林虎尾鎮因治理工程煥然一新；劉建國表示，虎尾潮計畫打造具有防洪、兼具生態、文化、美學的親水空間，可望讓雲林成為真正的「水漾城市」。

雲林虎尾潮計畫三期工程今天開工，行政院長卓榮泰出席參加。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾潮計畫三期工程今天開工，行政院長卓榮泰出席參加。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾潮計畫三期工程今天開工。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾潮計畫三期工程今天開工。記者陳雅玲／攝影

