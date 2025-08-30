雲林家扶每學期助學金逾500萬 今頒發仍短缺109萬學子開學告急

雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。家扶坦言，今年受景氣不佳與國際關稅衝擊影響，募款吃緊，助學金仍缺口109萬元，承諾將持續籌募，「不會讓任何孩子少拿一分」。

雲林家扶今舉行助學金頒發典禮，以「不漏接每個機會～球不落地、夢不放棄」為題，象徵陪伴孩子勇敢追夢。副主委李萬吉說，本次共發出533萬元助學金，387位學子受惠，盼能專心在課業與夢想上努力。

雲林縣議長黃凱今出席頒發典禮，特別感謝夜市慈愛會連續6年捐款百萬元，麥寮獅子會也透過「音樂萊杯咖啡」義賣募得百萬元，聖仁基金會、福添福基金會、虎尾獅子會及莪馨會義賣也共同響應。夜市慈愛會理事長陳鴻榮說，看到學子在課業、運動場上奮鬥不懈，讓人深受感動，「這是翻轉命運的重要力量」。

今年適逢全運會在雲林，典禮現場也融入運動元素，縣議員黃美瑤、社會處長林文志、虎尾鎮長林嘉弘等人化身「運動員」，與家扶學子互動，鼓勵孩子勇敢前進。副主委謝奇峯更點名多位在體壇表現亮眼的家扶學子，包括棒球的陳威中、籃球的謝羱翔、排球的陳隨升、羽球的游閎霖等，孩子們也分享訓練心路歷程，用汗水與堅持感動在場嘉賓。