快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林家扶每學期助學金逾500萬 今頒發仍短缺109萬學子開學告急

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。家扶坦言，今年受景氣不佳與國際關稅衝擊影響，募款吃緊，助學金仍缺口109萬元，承諾將持續籌募，「不會讓任何孩子少拿一分」。

雲林家扶今舉行助學金頒發典禮，以「不漏接每個機會～球不落地、夢不放棄」為題，象徵陪伴孩子勇敢追夢。副主委李萬吉說，本次共發出533萬元助學金，387位學子受惠，盼能專心在課業與夢想上努力。

雲林縣議長黃凱今出席頒發典禮，特別感謝夜市慈愛會連續6年捐款百萬元，麥寮獅子會也透過「音樂萊杯咖啡」義賣募得百萬元，聖仁基金會、福添福基金會、虎尾獅子會及莪馨會義賣也共同響應。夜市慈愛會理事長陳鴻榮說，看到學子在課業、運動場上奮鬥不懈，讓人深受感動，「這是翻轉命運的重要力量」。

今年適逢全運會在雲林，典禮現場也融入運動元素，縣議員黃美瑤、社會處長林文志、虎尾鎮長林嘉弘等人化身「運動員」，與家扶學子互動，鼓勵孩子勇敢前進。副主委謝奇峯更點名多位在體壇表現亮眼的家扶學子，包括棒球的陳威中、籃球的謝羱翔、排球的陳隨升、羽球的游閎霖等，孩子們也分享訓練心路歷程，用汗水與堅持感動在場嘉賓。

雲林家扶中心主任廖志文指出，今年每名大專生可領助學金1萬5千元，高中職生則為8千元。雖然資金尚不足109萬元，但將繼續募集，確保所有孩子都能獲得完整支持。

雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。記者陳雅玲／攝影

雲林

延伸閱讀

開學在即南投仍缺10名代理教師 退休師、超鐘點支援不影響課程

雲林統籌分配款少27億衝擊財政 張嘉郡喊話政院：趕快核實撥付

憾！3天後開學 高雄國三女生突從住家大樓高處墜樓身亡

「煩到不行」國立女碩士開學前一周超焦慮 自曝擔心這4件事

相關新聞

雲林家扶每學期助學金逾500萬 今頒發仍短缺109萬學子開學告急

雲林家扶中心每學期在開學前後發放獎助學金，讓家扶學子無後顧之憂，今頒發本學期獎助學金533萬元，受惠者包括118位高中職...

拍謝阿嬤讓妳受驚了！卓揆視察嘉義受災戶 承諾中央補助這些費用

嘉義縣朴子市8旬老婦與身障兒子同住，丹娜絲颱風後無力修繕房屋，由中央媒合營造廠商協助復建，行政院長卓榮泰今南下關心房屋修...

台南古蹟西市場重新開幕、新光小北門店試營運 人車湧入交通壓力爆表

台南市中西區西市場重新開幕，帶動人潮湧入國華街、正興街等商圈，新光三越台南小北門店試營運首日人潮就爆滿，周邊交通壓力驟增...

影／共老共好共享共生！趙阿明打造台南新化東榮社區成「金點之星」

「當初是被騙來的。」台南市新化區東榮社區今年榮獲衛生福利部「金點之星獎」肯定，發展協會執行長、前理事長趙阿明笑說，一度沒...

廣角鏡／阿里山林鐵新列車 森里號亮相

阿里山林業鐵路首列全新高階列車「森里號」昨運抵嘉義車庫，包含1輛機關車與5節車廂，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車...

成龍濕地蚵殼廢土 雲縣：修補魚塭堤岸

雲林成龍濕地是國家重要濕地，今年初曾被回填摻雜營建廢棄物的土方，後被查獲已移除，近日又有民眾發現濕地內被堆置大量摻雜蚵殼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。