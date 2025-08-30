拍謝阿嬤讓妳受驚了！卓揆視察嘉義受災戶 承諾中央補助這些費用

嘉義縣朴子市8旬老婦與身障兒子同住，丹娜絲颱風後無力修繕房屋，由中央媒合營造廠商協助復建，行政院長卓榮泰今南下關心房屋修繕情形，握著老婦的手安慰她「拍謝阿嬤，讓妳受驚了！」除了協助弱勢戶修繕房屋，另也承諾中央將補助受災房屋拆除及清運費用。

卓榮泰說，他要先向阿嬤表達歉意，颱風後房屋毀損，又接連多日下雨，實在難以施工，台南、嘉義許多房屋毀損，工人不夠，修理的材料也不夠，經多方努力號召工班，集結修繕房屋，才讓阿嬤這段時間住的不方便，感謝善心企業不惜成本，協助修繕房屋。

「如果阿嬤住的比較安心，我的心裡才比較過意的去。」卓榮泰說，總統非常關心房屋修繕狀況，每天都在詢問「台南修好了嗎？嘉義修好了嗎？」也交代若有時間就要視察房屋修繕狀況，希望盡速完工讓阿嬤住的安心，也要加速發放5萬元、10文萬元慰助金。

卓榮泰也說，風災後部分房屋毀損嚴重，中央部會分工認養不同鄉鎮，協助媒合修繕房屋，但有些人已搬遷，老屋不想繼續居住，放久後影響環境、孳生蚊蟲，若需要拆除房屋，拆除費用由中央全額負擔，清運費用也由中央吸收，盼讓地方盡速恢復市容。

經濟部水利署長林元鵬說，台南市柳營區完成102戶簽約，嘉義縣朴子市累計登記119戶，多數已自行修繕，經現勘後簽約19戶、已完成13戶，預計可在8月底前完成全部修繕，若有需求由公所再提出也會繼續完成，感謝廠商不以賺錢為目的，甚至很多都是義務幫忙。