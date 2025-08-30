台南古蹟西市場重新開幕、新光小北門店試營運 人車湧入交通壓力爆表

台南市中西區西市場重新開幕，帶動人潮湧入國華街、正興街等商圈，新光三越台南小北門店試營運首日人潮就爆滿，周邊交通壓力驟增，交通局啟動大台南智慧交控中心，監控車流即時調整號誌，並宣布本周末及下周末將延長國華街、正興街道路管制時間至晚間8時，並增派警力疏導。

台南市中西區西市場重新開幕，帶動人潮湧入周邊商圈，交通局因應周邊道路交通影響，透過大台南智慧交控中心監控車流量，即時調整周邊交通號誌秒數、增加周邊交通疏導人力、延長道路管制時間，請用路人配合警方疏導，避開可能擁擠路段。

新光三越小北門店昨天試營運首日，因舊址原是東帝市百貨，是台南人共同的回憶，東帝士拆除後當地商圈沈寂多時，新百貨公司進駐吸引許多人朝聖，停車場很快就停滿，周邊的交通堵塞極為嚴重， 面對周休假日挑戰，議員也要求加強疏導。

交通局表示，西市場開幕後吸引人潮，經邀集有關單位規畫交通疏導措施，配合西市場營運時間，國華街及正興街將試行延長管制時間，連續兩個周休將延長國華街(中正路至民生路)及正興街(海安路至國華街)管制時間自上午11時到晚上8時；交通局將持續監控周邊車流，即時調整周邊號誌，增加車流續行。

交通局副局長熊萬銀呼籲民眾多利用14條公車路線與8處YouBike站，減少自行開車、騎車。活動期間也將強力取締違停。

昨天小北門店試營運首日，西門路、和緯路一帶交通壅塞嚴重，市議員李宗霖直言，兩年前就已預見商圈人潮，並提案要求改善交通動線，但如今左轉專用道仍在施工，人行環境也未改善，讓人憂心未來東區好市多開幕恐重蹈覆轍。

李宗霖肯定台南最新地標新光三越小北門店，會成為府城最夯的約會新去處，且不同於台北信義區的新光三越以 A9、A11 等商業區街廓編號命名，台南的百貨名稱如小西門店、南紡與小北門店，皆取材自老地名。此命名方式，不僅使商場與城市文化緊密連結，更凸顯出台南對在地文化的傳承精神。

因應新光三越小北門店營運，台南市府已要求開發單位落實交評規畫，停車供給除商場內汽車329格、機車922格外，鄰近成德里立體停車場也於8月19日啟用，加上特約停車場，合計可提供700多個汽車、1100多個機車停車位。

另小北門店商場主要出入口設在育德路，建議車輛依指定路線進場，避免回堵；另鼓勵民眾搭乘公車，周邊8條路線每日超過300班次可供利用。