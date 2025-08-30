影／共老共好共享共生！趙阿明打造台南新化東榮社區成「金點之星」

「當初是被騙來的。」台南市新化區東榮社區今年榮獲衛生福利部「金點之星獎」肯定，發展協會執行長、前理事長趙阿明笑說，一度沒人願意接理事長，被前理事長騙來的，卻在參加全國大會師參訪後驚覺，原來社區能夠發揮這麼多功能，因工作太多還拉著妻子林密美一同投入，女兒趙惠吟也從志工成為健康促進老師，打造共老社區。

趙阿明有感於父母親雖都活到高齡90多歲，但只是在家中沒有健康的活動空間，於是決定全力來發展社區工作，東榮社區關懷據點設於新化老人文康中心一樓，原本已淪為「蚊子館」，公所要求承租，趙阿明認為社區沒有資源，全力爭取後獲公所同意，一開始卻「沒人要來」，他靈機一動請在新化區農會「媽媽教室」擔任媽媽長的好友楊絹，煮一鍋熱騰騰滷麵招待鄉親。

「滷麵太好吃了！」居民口耳相傳，從最初3、5人共餐，發展到50人、一鍋不夠煮到兩鍋，後來社區又參加衛生所營養課程，被告知社區共餐不能只吃滷麵，於是在衛生局協助下，據點引進營養教學課程，教導長輩「怎麼吃得好、吃得巧、吃得對」。

80多歲的楊絹帶領膳食組婆婆媽媽志工，利用當季食材每天煮營養美味餐點，如今據點共餐、送餐服務人數突破百人。隨著需求增加，社區又串連慈善基金會、食物銀行與婆婆媽媽志工，打造貨櫃屋共餐廚房，也改造社區閒置土地成為「不彎腰農場」，讓長者、居民與附近幼兒園、小學生共同體驗食農教育與環境永續。

因社區關懷據點工作越來越多，趙阿明把太太林密美也拉進來，擔任這屆理事長，林密美帶領環境志工認養旁邊的大目降文化園區，每天清晨點，5人一組的志工團隊準時集合，輪流打掃環境，全年365天無休，颱風天更是辛苦，關懷據點也成為健康促進及延緩失智的據點，趙阿明拉女兒趙惠吟來當志工，鼓勵她進修研習後，成為健康促進老師。

東榮社區發展協會以據點共餐、健康促進及延緩失能失智課程，引導長者走出家門，並透過志工與居民合作，逐步營造「共老共好、共享共生」的社區環境，榮獲衛生福利部「金點之星獎」肯定，成為全國社區照顧據點的典範。