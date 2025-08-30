聽新聞
防水閘門補助 台南延到年底

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市今年受到丹娜絲颱風和豪雨影響，市府宣布防水閘門補助再加碼，申請期限延長至年底。圖／水利局提供
台南市今年受到丹娜絲颱風和豪雨影響，市府宣布防水閘門補助再加碼，申請期限延長至年底。圖／水利局提供

去年凱米颱風後，台南市針對災區推出防水閘門補助專案，今年丹娜絲颱風、0728與0802豪雨再度重創台南，部分行政區出現嚴重積淹水。台南市政府昨天宣布加碼，擴大補助範圍並延長申請期限至今年底。

市府水利局表示，原本補助方案自5月8日開跑至10月31日截止，或至經費用罄為止，先前有市議員指專案預算過少、但申請踴躍，加上遇丹娜絲颱風及接連豪雨，為加強社區防災韌性，市府針對補助計畫做調整因應並爭取經費，放寬補助條件、擴大補助範圍。

水利局表示，只要自2024年7月以來有超過20公分積淹水紀錄、且具居住事實的合法建築物住戶，均可提出申請。每案最多可申請2處，設置材質仍應為鋁合金或不鏽鋼，每處依實際設置出入口寬度及設置高度計算，補助標準則依出入口寬度與高度分級計算，依寬度有不同補助額度，另高度需達90公分以上，如未達90公分按比例減少補助。

市府表示，此次補助延長至年底，採「額滿為止」原則，申請人可至建物所在區公所提出申請，詳細內容已公告於台南市政府水利局官網，也可洽詢水利局綜合企劃科。

