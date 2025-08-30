聽新聞
0:00 / 0:00

邁向淨零農業 環境部、嘉義大學共建生質物循環中心

聯合報／ 記者黃于凡吳淑玲／連線報導
環境部攜手嘉義大學成立生質物零廢循環研發示範中心，環境部長彭啓明（左）昨與校長林翰謙（右）簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
環境部攜手嘉義大學成立生質物零廢循環研發示範中心，環境部長彭啓明（左）昨與校長林翰謙（右）簽署合作備忘錄。記者黃于凡／攝影

環境部長彭啓明昨與嘉義大學校長林翰謙簽署合作備忘錄（MOU），成立「生質物零廢循環研發示範中心」，除協助嘉大動物試驗場資源化處理，也造福附近農戶及社區，推動雲嘉南地區農業資源循環與環境永續，為台灣邁向淨零農業再添重要里程碑；另出席「河川本色—水環境守護者聯盟召集令」夏令營，號召青年投入守護河川行列。

彭啓明說，過去豬糞水排入河川造成汙染，若將玉米、食品廢棄物結合豬糞，就能產生更多沼氣，生質能源未來有很大潛力，有可能取代天然氣，尤其嘉縣是農工大縣，應把農業資源收集起來，轉化為工業所需能源。

彭啓明也說，這次風災後將投入3億元，協助嘉義縣解決問題，盼以分工合作、利潤共享方式，建立台灣生質物零廢棄處理體系，由示範點至畜牧場全面改革，打造1中心、2基地，預計有120座處理設施。

林翰謙說，全球面臨氣候變遷挑戰，各國均尋求更友善的農業模式，畜牧糞尿集中處理與生質物高值化利用已成淨零農業關鍵策略，嘉大將發揮場域優勢，結合師生與產業，培育未來綠領人才，實現「生質物零廢循環」願景。

環境部委託長榮大學河川保育中心在台南市巴克禮公園舉辦夏令營，彭啓明表示，守護河川是一場沒有終點的接力賽，需要世代傳承。會中頒發「水環境巡守領域楷模」，包括台北豹山溪隊長甘偉文、台南正新國小蟋蟀少年隊教師陳俊臣、高雄鳳山北門里長謝秀霞、新竹新豐鄉隊長吳傳梴、苗栗竹森社區隊員楊招治及花蓮生態推展協會理事鄭龍麟，肯定他們的付出。

淨零 農業 台南 彭啟明 環境部 嘉義大學 長榮大學

延伸閱讀

環境部攜手嘉義大學簽合作備忘錄 成立生質物零廢循環研發示範中心

批破壞環境犯罪有斯文敗類 彭啓明：不分政黨都會重罰

速度太慢？風災光電板清運挨批 彭啓明喊委屈：很認真在處理

丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

相關新聞

丹娜絲颱風毀損台南2千處交通號誌、標誌 已全數修復完成

丹娜絲颱風重創台南市交通設施，全市約2000處號誌、標誌出現倒塌、毀損，交通局表示，目前已全面修復完成，市府呼籲民眾若仍...

廣角鏡／阿里山林鐵新列車 森里號亮相

阿里山林業鐵路首列全新高階列車「森里號」昨運抵嘉義車庫，包含1輛機關車與5節車廂，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車...

成龍濕地蚵殼廢土 雲縣：修補魚塭堤岸

雲林成龍濕地是國家重要濕地，今年初曾被回填摻雜營建廢棄物的土方，後被查獲已移除，近日又有民眾發現濕地內被堆置大量摻雜蚵殼...

邁向淨零農業 環境部、嘉義大學共建生質物循環中心

環境部長彭啓明昨與嘉義大學校長林翰謙簽署合作備忘錄（MOU），成立「生質物零廢循環研發示範中心」，除協助嘉大動物試驗場資...

防水閘門補助 台南延到年底

去年凱米颱風後，台南市針對災區推出防水閘門補助專案，今年丹娜絲颱風、0728與0802豪雨再度重創台南，部分行政區出現嚴...

嘉義建國二村、復興新村 重劃區完工

嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程歷時2年9個多月完工，斥資4億2298萬元，總開發面積8.8公頃，市長黃敏惠昨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。