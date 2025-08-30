邁向淨零農業 環境部、嘉義大學共建生質物循環中心

環境部長彭啓明昨與嘉義大學校長林翰謙簽署合作備忘錄（MOU），成立「生質物零廢循環研發示範中心」，除協助嘉大動物試驗場資源化處理，也造福附近農戶及社區，推動雲嘉南地區農業資源循環與環境永續，為台灣邁向淨零農業再添重要里程碑；另出席「河川本色—水環境守護者聯盟召集令」夏令營，號召青年投入守護河川行列。

彭啓明說，過去豬糞水排入河川造成汙染，若將玉米、食品廢棄物結合豬糞，就能產生更多沼氣，生質能源未來有很大潛力，有可能取代天然氣，尤其嘉縣是農工大縣，應把農業資源收集起來，轉化為工業所需能源。

彭啓明也說，這次風災後將投入3億元，協助嘉義縣解決問題，盼以分工合作、利潤共享方式，建立台灣生質物零廢棄處理體系，由示範點至畜牧場全面改革，打造1中心、2基地，預計有120座處理設施。

林翰謙說，全球面臨氣候變遷挑戰，各國均尋求更友善的農業模式，畜牧糞尿集中處理與生質物高值化利用已成淨零農業關鍵策略，嘉大將發揮場域優勢，結合師生與產業，培育未來綠領人才，實現「生質物零廢循環」願景。

環境部委託長榮大學河川保育中心在台南市巴克禮公園舉辦夏令營，彭啓明表示，守護河川是一場沒有終點的接力賽，需要世代傳承。會中頒發「水環境巡守領域楷模」，包括台北豹山溪隊長甘偉文、台南正新國小蟋蟀少年隊教師陳俊臣、高雄鳳山北門里長謝秀霞、新竹新豐鄉隊長吳傳梴、苗栗竹森社區隊員楊招治及花蓮生態推展協會理事鄭龍麟，肯定他們的付出。