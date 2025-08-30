聽新聞
成龍濕地蚵殼廢土 雲縣：修補魚塭堤岸

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林成龍濕地被堆置大量摻雜蚵殼的廢土，居民憂心國家濕地遭到破壞。記者陳雅玲／攝影
雲林成龍濕地被堆置大量摻雜蚵殼的廢土，居民憂心國家濕地遭到破壞。記者陳雅玲／攝影

雲林成龍濕地是國家重要濕地，今年初曾被回填摻雜營建廢棄物的土方，後被查獲已移除，近日又有民眾發現濕地內被堆置大量摻雜蚵殼的廢土，憂心國家濕地遭到破壞，縣府農業處調查，堆置土方是蚵殼清洗場的土壤，曝曬後供養殖戶修補魚塭堤岸，已請養殖戶提出書面申請。

日前有民眾發現成龍濕地西側離村莊較遠處被堆置摻雜蚵殼的廢土，「大約有8、9座的小土丘」，因顏色不似土壤，且摻雜蚵殼，村民擔心是被棄置的汙染物，憂心濕地被破壞。

村民表示，成龍濕地已是著名觀光景點，吸引國內外遊客造訪，今年初緊鄰濕地旁有土地被回填營建廢棄物，好不容易才清除，近日居然發現再度被堆置廢土，「真的很可惡」。

林業及自然保育署南投分署表示，前天下午接獲檢舉指成龍濕地內口湖鄉成龍段土地遭傾倒蚵殼混合廢棄土方，經查屬私有地，轉請縣府處理，查找行為人釐清動機及責任。

縣府農業處昨到場調查，副處長蔡耿宇說，堆置的土方來源為蚵殼清洗場集中曝曬的土壤，估算堆置面積約100平方公尺，土方量約80立方公尺，是要用來修補魚塭堤岸，該處魚塭去年8月豪雨潰堤曾重新修補，今年7、8月連日降雨堤岸遭沖刷滲水，養殖戶向村長反映，由村長協助辦理堤岸修復工作。

蔡耿宇表示，魚塭堤岸修補符合濕地保育法第21條規定，但未提出申請，已經請村長日後如有魚塭堤岸修補需要，可先書面告知縣政府或鄉公所提供協助，減少爭議。

蔡耿宇坦言，今年3月口湖鄉成龍段有魚塭修繕塭堤，因未申請許可，現場回填土方包含碎紅磚及混凝土塊，違反農業發展條例規定，因緊鄰成龍濕地，已函請土地所有權人改善，相關土方已移除。

