營造商捐資千萬助台南弱勢災屋修繕 88歲翁感動「入厝」

丹娜絲颱風與728豪雨重創台南，台南市政府與雲嘉南災後復原前進指揮所媒合中鼎集團出資1000萬元，認養修繕40戶弱勢受災家庭，首戶位於學甲區的民宅今天下午入厝，88歲陳姓獨居長者順利返屋入住，市長黃偉哲偕同雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德親自到場，向中鼎集團及各協力單位表達誠摯感謝。

88歲陳姓長者早年從事木材切割，因職業傷害導致手部殘疾，近年又受高血壓與關節退化所苦，獨居生活困難。颱風期間其住家屋頂嚴重受損，經市府社工評估後，獲得中鼎集團無償修繕支持，工程僅3天就完成。

入厝儀式上，台南市長黃偉哲、前進指揮所指揮官陳金德及中鼎集團總裁余俊彥皆到場，除致贈入厝禮，也慰問長者生活近況。經濟部並協調家電業者捐贈電鍋等民生用品，協助災戶補足生活必需。

陳姓獨居老翁感謝市府與中鼎集團的幫助，重新擁有更安全住處，感受到社會滿滿的關懷與支持，一度感動地說不出話來。

黃偉哲表示，這次修繕行動展現中央、地方與企業的共同努力，不僅協助受災居民重建家園，也讓社會資源能發揮最大效益。他強調市府將持續媒合各界力量，加速弱勢家庭返家進度。

陳金德指出，中鼎集團長期深耕公共工程，屢獲「公共工程金質獎」肯定，如今在災後重建也投入專業力量，展現企業社會責任。

余俊彥則說，公司創立40多年來始終重視公益，這次參與修繕希望拋磚引玉，吸引更多企業加入，為災民提供更穩固的後盾。

市府民政局表示，風災過後即啟動災後關懷與復原，由社工及志工協助清理家園，並搭配區公所處理安置及廢棄物清運。學甲區公所也強調，中鼎集團即時投入修繕，是災後最實質的幫助，將持續配合後續工程，讓災民能盡早重返安穩生活。