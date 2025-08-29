日群馬縣安中市長拜會黃偉哲 盼與台南深化觀光體育教育交流

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）致贈劍獅給岩井均市長。圖／台南市政府提供
日本群馬縣安中市長岩井均今天率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就觀光、體育、教育等議題交換意見。黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，甫於去年歡慶台南400，歷史文化資產豐富，且保存不少日式古蹟，他也邀請安中市學生來台南修學旅行或參與體育交流，期盼藉此促進兩市友誼。

除市府新聞及國際關係處長蘇恩恩、觀旅局副局長鄭道立陪同外，市議員曾培雅、蔡麗青及沈震東服務處代表亦出席，台南府城獅子會與碓氷安中獅子會也共襄盛舉，展現民間交流的熱絡。

岩井均市長首次造訪台南，他感謝黃偉哲的熱情接待，並代安中市友誼市──群馬縣水上町町長阿部賢一向黃市長致意。他指出，安中市是溫泉象徵地區，也是日本馬拉松的發源地，盼在碓氷安中獅子會與台南府城獅子會50年情誼基礎上，推動更深層合作。

黃偉哲也分享，台南擁有世界三大泥漿溫泉之一的關子嶺溫泉及龜丹碳酸溫泉，並舉辦台南古都國際半程馬拉松、曾文水庫馬拉松，與安中市的特色高度契合，未來雙方在溫泉觀光及馬拉松運動方面皆具合作潛力。

安中市位於日本關東地方群馬縣西南部，人口約5萬5千人，鄰近長野縣知名觀光地「輕井澤」，以磯部溫泉、碓冰峠、秋間梅林及安政遠足等景點聞名。1974年，碓氷安中獅子會與台南府城獅子會結盟為姐妹會，兩市也因此展開長達半世紀的民間交流。

台南市長黃偉哲（右）及岩井均市長就城市觀光、體育、教育等議題深入討論。圖／台南市政府提供
安中市長岩井均（前排左）拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右四）向岩井均市長（左四）介紹台南教育旅行。圖／台南市政府提供
